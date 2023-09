Tropische temperaturen op komst: uitschieters tot wel 31 graden

Het zuiden van Nederland kan zelfs een hittegolf verwachten. Daarmee lijken de weergoden ons een laatste knuffel te geven voordat de herfst zijn intrede doet.

Nog even genieten

Terwijl de meteorologische herfst op 1 september al is begonnen en de meesten hun zwemkleding en strandhanddoeken al op hebben geborgen, komt Moeder Natuur nog met een verrassing. De temperaturen schieten omhoog, waardoor we nog een laatste keer dit jaar van alle heerlijke summervibes kunnen genieten. Haal dat ene leuke zomerjurkje snel uit de kast en organiseer een picknick in het park of een barbecue in de tuin.

Smeren maar

Vergeet je niet in te smeren. Ook al is jouw huid inmiddels wel wat zon gewend, het blijft belangrijk om te smeren. De zon schijnt komende week tussen 12:00 en 15:00 uur met zonkracht 5-6, waardoor je al na 15 minuten kunt verbranden. Sowieso is zonnebrand de nummer één tip tegen rimpels.

Tropische temperaturen in september

Het wordt dus tropisch warm komende dagen. Dinsdag stijgt de temperatuur op veel plaatsen tot 27 à 30 graden Celsius. Woensdag wordt het nog een tikkeltje warmer, met uitschieters naar 31 (!) graden. Op deze dagen schijnt de zon volop en is er haast geen vuiltje aan de lucht. Op donderdag en vrijdag zijn wat meer wolken aanwezig en blijft het kwik hangen op 27 tot 30 graden. Geen airco? Zó blijft je huis lekker koel.

Hittegolf in het zuiden

In Brabant en Limburg komt het zeer waarschijnlijk tot een regionale hittegolf, wat erg bijzonder is voor september. We spreken van een hittegolf als het minimaal vijf dagen boven de 25 graden is, waarvan drie dagen boven de 30 graden. Drink op deze warme dagen genoeg water om te voorkomen dat je uitgedroogd raakt.

Het mooie weer houdt waarschijnlijk aan tot dinsdag. Dan zorgen onweersbuien voor wat verkoeling en is de zomer (helaas!) écht afgelopen. Nog even genieten dus!

Als de zon schijnt, wil je natuurlijk graag buiten eten. Een picknick of barbecue is leuk en gezellig. Dankzij déze lifehack blijft al het eten en drinken lekker koel. Handig voor als je naar het strand of het park gaat:

Bron: Weeronline