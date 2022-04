Truus van Gaal

Als Truus wordt gevraagd wat ze van de documentaire vindt, draait ze er niet omheen. “Ik heb moeite met bepaalde scènes, maar ik heb natuurlijk geen inbreng.” Als de reporter haar vraagt op welke scènes ze dan doelt, blijft ze geheimzinnig, maar de kans is groot dat ze hiermee doelt op een fragment waarin de twee het hebben over de carrière van Louis.

“Louis slaapt als een marmotje, maar ik lig daar dus wakker van”

Zo is er in de documentaire te zien dat Truus slechte herinneringen heeft aan de tijd dat haar man bondscoach was van het Nederlands elftal. Terwijl ze een traan uit haar ogen wrijft, vertelt ze dat ze alles in die tijd heeft bijgehouden in een notitieboekje. Hoe haar man destijds werd ‘afgebrand’ in de aanloop van het WK 2004, is iets wat ze nooit meer wil meemaken. “Louis slaapt als een marmotje, maar ik lig daar dus wakker van.” Als het aan haar ligt, gaat hij dus ‘nóóit meer’ het Nederlands elftal leiden. “Laat ze maar niet bellen.”

Kankerdiagnose

Dat Truus er niet op zit te wachten heeft niet alleen te maken met wat Louis destijds allemaal over zich heen kreeg, ook zijn gezondheid speelt hier een grote rol in. In de documentaire komt namelijk ook naar voren dat Louis een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. Mede daarom zag Truus hem liever niet weer zijn oude taken oppakken. “Dat hele voetbal. Ik wil dat hij gezond wordt”, zo vertelt ze.

Bron: Parool/Nieuwsuur