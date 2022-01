TVOH-kandidate Nienke doet aangifte tegen Jeroen Rietbergen

Nienke Wijnhoven heeft inmiddels via haar advocaat Sébas Diekstra contact opgenomen met de zedenpolitie, meldt de advocaat. Woensdag kwam ook het nieuws naar buiten dat er nog een aangifte is gedaan tegen rapper en coach in het programma Ali B.

De advocaat licht toe: “Cliënte heeft lang getwijfeld over het doen van aangifte. Vooral omdat zij de schuld bij zichzelf heeft gelegd. Door alle ontwikkelingen ziet zij dat nu anders en durft zij eindelijk deze stap te zetten.”

Reacties op haar verhaal

De oud-kandidate vertelde maandagavond aan tafel bij Beau van Erven Dorens voor het eerst wat zij mee heeft gemaakt tijdens haar deelname aan het programma in 2018. Ze sprak over seksueel getinte opmerkingen en vertelde dat hij haar op een gegeven moment studio's wilde laten zien. Toen ze met hem meeging, bleken er helemaal geen studio’s te zijn en voor ze het doorhad, “ging hij wel even voelen”.

Na de uitzending kreeg ze naar eigen zeggen veel fijne reacties en voelde ze zich opgelucht. Op Instagram schrijft ze: “Graag wil ik Boos en Tim Hofman bedanken voor jullie oproep aan kandidaten zich te melden. Op het moment van de oproep was ik alleen nog niet klaar. (...) Maar nu: ‘Ik voel me opgelucht.’”

The voice of Holland van de buis

Zaterdag maakte RTL bekend per direct het televisieprogramma The voice of Holland stop te zetten wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende dezelfde dag in een statement zich hieraan schuldig te hebben gemaakt en stapte per direct op. Later kwam ook naar buiten dat er aangifte is gedaan tegen rapper Ali B. In een eerste reactie op Instagram zei hij dat hij onschuldig is en niets verkeerds heeft gedaan. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.

De aflevering van BOOS over The voice of Holland is aanstaande donderdag om 16.00 uur te zien op Youtube.

