Twee grote liefdes verloren: het verdrietige liefdesleven van André van Duin

Op 13 januari 2020 overleed André’s partner Martin Elferink aan de gevolgen van botkanker. Op die dag schreef André in een verklaring: “De strijd tegen de vreselijke ziekte kanker heeft Martin verloren, maar onze liefde voor elkaar is onoverwinnelijk.” Martin overleed volgens de presentator “na een kort en slopend ziektebed.” In een interview een aantal maanden na het overlijden vertelde de populaire presentator dat hij nog dagelijks om het verlies huilde en dacht er eigenlijk nooit aan te zullen wennen.

Open voor een nieuwe liefde

Twee jaar na het overlijden vertelde hij in een interview met Linda dat hij wel openstaat voor een nieuwe relatie. “Ik heb het lang niet gewild, maar inmiddels sta ik daar weer voor open, ja. Ik ben bijna 75; dan kun je die laatste jaren toch nog wel leuk proberen te maken”, zei hij daar toen over.

Eerste partner

Het was niet eerste keer dat André met zo’n groot verlies te maken kreeg. In 1995 overleed zijn partner Wim van der Pluijm, waar hij sinds 1974 mee samen was. Wim was een echte horecaman die lang buiten de publiciteit bleef. Begin jaren negentig verhuisden de twee samen naar Aruba. In 1995 overleed Pluijm aan de gevolgen van leverproblemen. “Als je alcoholist wilt worden, moet je op dat eiland gaan wonen. Iedereen zuipt zich daar te pletter, omdat er verder niet zoveel te doen is. Dus dat was een beetje de kat op het spek binden”, vertelde Van Duin daarover in een interview. Na Wims overlijden keerde André van Duin terug naar Amsterdam. Ruim tien jaar later trouwde hij met Martin Elferink.

