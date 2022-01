Twee jaar na Megxit: dit is er allemaal gebeurd met prins Harry en Meghan Markle

De Megxit was twee jaar geleden wereldwijd groot nieuws. Nadat prins Harry en Meghan op 8 januari bekendmaakten een stapje terug te doen, veranderde dat in de tien dagen daarna al in het neerleggen van hun koninklijke taken en het afstand doen van hun titels. In de jaren daarna gebeurde er veel in het leven van de twee. Ze verhuisden naar Amerika, gaven een openhartig interview aan Oprah en werden voor de tweede keer ouders - van dochter Lilibet.

Ik vertrek

Begin 2020 verhuisden prins Harry en Meghan officieel naar de Verenigde Staten. Na enige tijd in Canada te hebben doorgebracht, kozen ze ervoor om terug te keren naar Meghans oude woonplaats Los Angeles. Ze kochten voor 20 miljoen dollar een huis in Montecito, 150 kilometer buiten LA. Niet zomaar een optrekje, maar een villa met 16 badkamers, negen slaapkampers, een theekamer en bioscoop.

Stichting

In april 2020 namen de twee ook afstand van hun Sussex Royal-merknaam en maakten ze bekend door te gaan met de stichting onder de naam Archewell. Ook sloten ze grote deals met Netflix en Spotify voor documentaires en podcast uit naam van de stichting.

Interview met Oprah

Ondanks dat ze bewust kozen voor een leven buiten de spotlights, hebben prins Harry en Meghan Markle de afgelopen jaren toch een aantal keer de publiciteit opgezocht om hun verhaal te doen. In augustus 2020 kwam de biografie Finding Freedom uit over de relatie van prins Harry en Meghan, van hun eerste date tot het vertrek uit de koninklijke familie. Maar de echte ontboezemingen deden ze zelf in het beroemde interview met Oprah Winfrey in maart 2021. In dit interview vertelden ze over de moeilijke tijd die ze hadden, racisme tegen hun toen nog ongeboren kind en het leven met de kleine Archie. De meest opmerkelijke uitspraak in dat interview was dat Meghan vertelde dat er op het paleis zorgen waren over hoe donker de huid van het kindje zou worden. Harry bevestigde dat en vertelde dat ook hij geschokt was. Ook vertelde Meghan dat ze geen hulp kreeg toen ze suïcidale gedachten had.

De Britse tabloids hadden het meteen al op Meghan gemunt, maar kwamen daar niet zomaar mee weg. In april 2020 begon de actrice een zaak tegen Mail on Sunday voor het feit dat het blad in augustus 2018 onrechtmatig delen van een brief aan haar vader had gepubliceerd. In februari 2021 kreeg ze gelijk.

Baby Lilibet

In november 2020 schreef Meghan Markle een opiniestuk in de The New York Times over de miskraam die ze had gehad. Ze vertelde openhartig hoe zij en prins Harry door deze moeilijke periode zijn gekomen. Op 14 februari 2021 maakten ze het mooie nieuws bekend dat Meghan weer in verwachting was. Baby Lilibet werd geboren op 4 juni 2021 en kreeg de naam van de Britse koningin en haar overleden grootmoeder prinses Diana.

Foto's

In het najaar van 2021 verschenen prins Harry en Meghan samen op een cover voor Time Magazine’s 100 most inluential people-nummer. De twee kregen veel kritiek op de bewerkte foto op de cover van het tijdschrift. Een foto die wél in de smaak viel dat jaar, was de foto op de kerstkaart van het stel. Harry en Meghan gebruikten voor de kerstkaart een gezellige familiefoto waarop hun zoon en dochter voor het eerst goed te zien waren.

Terug naar Engeland

Sinds hun vertrek uit Engeland is Meghan niet meer teruggekeerd naar het geboorteland van haar partner. Prins Harry is de afgelopen jaren voor twee belangrijke momenten wel teruggekeerd naar Engeland. Hij was aanwezig bij de begrafenis van zijn grootvader prins Philip en bij de onthulling van het standbeeld voor zijn moeder prinses Diana in juni.

Bron: Nine.com.au