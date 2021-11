Tweedehands speelgoed is hip om te geven deze feestdagen en zó doe je dat

“Kinderen willen alles hebben, nieuw of niet”, vertelt Hermien Rientjes, bedrijfsleider bij kringloopwinkel de Arm in Utrecht, aan de NOS. “Die doen niet moeilijk over een klein krasje, die willen gewoon speelgoed.”

Milieu en levertijden

Tweedehands shoppen is beter voor het milieu, maar ook de lange levertijden van speelgoedfabrikanten en leveranciers draagt dit jaar bij aan de toenemende populariteit van gebruikte spullen. “Is dat in het nieuws, dan zien we dat het de dagen erna in de tweedehandswinkels een stuk drukker is”, zegt Hermien.

Vervroegde sluitingstijden

Marktplaats heeft dezelfde ervaring. “Als nieuw speelgoed niet voorhanden is, wenden mensen zich tot tweedehands producten die je online en lokaal kunt bestellen. Wat ook meespeelt is de prijs: je kunt de zak van Sint op deze manier vullen voor een zachter prijsje”, vertelt een woordvoerder aan de NOS. Ook de vervroegde sluitingstijden hebben effect: “Als je niet overdag kunt winkelen, doe je dat misschien online en lokaal.”

Tips

Geïnspireerd geraakt? Zo geef je aan dat je ook blij bent met tweedehands spullen tijdens de feestdagen:

Zet op je verlanglijst het woordje ‘vintage’

Schrijf op het lijstje van je kind dat-ie ook heel blij is met tweedehands Playmobil

Link op je online verlanglijst naar die ene advertentie op Marktplaats of Vinted

Schrijf leuke kringloopwinkels in de buurt op

Toch iets geven wat nieuw of ongebruikt is? Op sites als Marktplaats en Vinted kun je filteren op nieuwe spullen

Zo maak je zelf een surprise taart voor pakjesavond:

Bron: NOS