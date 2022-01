De tweeling bracht samen met hun vader, prins Albert, een dag voor kerst en aan het begin van het nieuwe jaar een kort bezoek aan Charlene in Zwitserland.

Hoe gaat het nu met prinses Charlene?

Het was heus geen pais en vree toen Grace Kelly na haar huwelijk met prins Rainier van Monaco in april 1956 de rol van vorstin van Monaco op zich nam. Ook haar huwelijk was niet altijd de happily ever after waarvan ze droomde. Maar de acteerskills waarover Grace beschikte, bezit voormalig Olympisch zwemster Charlene niet. De prinses lijkt niet langer in de voetsporen te kunnen treden van de legendarische Grace Kelly. Volgens bronnen is en was Charlene ‘volledig uitgeput’.

Bronnen aan het hof vertellen dat het langzaam beter gaat met de prinses. Toch houden ze er rekening mee dat het nog een tijd duurt voordat ze terugkeert naar Monaco. In de kliniek kreeg ze absolute rust voorgeschreven, waardoor ze tijdens de eerste fase van haar behandeling geen bezoek mocht ontvangen.

Groot gemis

Het is ongetwijfeld een zware tijd voor de prinses. Vorig jaar moest ze haar kinderen ook al een paar maanden missen nadat ze in Zuid-Afrika een keel-, neus- en oorinfectie opliep. Ze belandde in het ziekenhuis om geopereerd te worden. De situatie was schijnbaar zo precair dat Charlene het bijna niet had overleefd.

Na meer dan een half jaar in haar geboorteland keerde Charlene dan eindelijk terug naar Europa. Al gauw bleek dat ze echter niet bij man en kinderen in Monaco was, maar was opgenomen in een kliniek.

Huwelijksproblemen

Dat Albert en Charlene elkaar op hun huwelijksdag hebben beloofd om bij elkaar te blijven tot de dood hen scheidt, lijkt steeds minder geloofwaardig. In Monaco gonst het van de geruchten over de huwelijksproblemen van hun koningshuis. Heeft Charlenes vermoeidheid wel echt te maken met haar gezondheidsproblemen in 2021 of bezwijkt ze simpelweg onder het juk van het hof?

Het paleis doet zijn best om signalen af te geven dat alles nog steeds koek en ei is tussen het echtpaar (zie foto hierboven), maar of dát geloofwaardig is, is nog maar de vraag. Een officiële scheiding komt er waarschijnlijk (nog) niet aan: het zou een ramp zijn voor het imago van Albert als hij zijn vrouw verlaat terwijl ze ziek is.

Bron: De Telegraaf