Eva had het al een beetje aan zien komen en ook Marcel vertelde in zijn podcast Weer een dag er niet zeker van te zijn dat deze 24 uur zonder Eva goed uit zou pakken. “Ik ben niet van plan een wekker te zetten, dan komen ze maar een keer later op school”, zei hij daarover.

Tweet van Eva Hoeke

De volgende dag waren de berichten niet veel beter: “We hebben hier een slagveld aangericht”, vertelde Marcel in de podcast. “Ik dacht, toen ze in bed lagen; ik ruim eens een keertje niets op. Nu ben ik tot Eva vanmiddag thuiskomt bezig. Het is ongelofelijk wat drie kleine meisjes kunnen aanrichten in een huis. (...) Het respect voor moeders groeit, ongekend wat voor prestaties er hier worden geleverd.” En kwamen de kinderen inderdaad te laat op school? Nee, Marcel bracht ze helemaal niet naar school. Daar stond Eva wel even van te kijken, tot hilariteit van haar volgers op Twitter:

Ik was twee dagen van huis en ik ken mijn pappenheimers dus ik wist al dat ze zouden lunchen met hotdogs en ontbijten met pannenkoeken, maar dat hij ze vanmorgen niet naar school heeft gebracht vanwege ‘te veel gedoe’, ja, daar sta je dan wel weer even van te kijken. — Eva Hoeke (@EvaHoeke) 6 april 2022

