Het is maandagavond en ik hang op de bank met mijn laptop op schoot. Voor de driehonderdste keer vandaag open ik Funda. Er zullen vast geen nieuwe huizen online zijn gekomen, want ik heb het een paar minuten geleden nog gecheckt, maar je weet het nooit. Misschien is dit wel hét moment waarop hét huis online komt. Ik schrik. Er verschijnen geen woningen op mijn beeldscherm, maar de letters ‘We hebben last van een storing’. Nee, nee, nee! Dit kan niet! Straks loop ik hét huis mis!

Mijn grote vriend Funda

Ik hoef niemand te vertellen dat een koopwoning zoeken in deze tijd nogal een toestand is. Zo ben ik zelf al tig keer overboden, even vaak teleurgesteld en weer opnieuw begonnen. De frustratie is groot, maar de hoop op een droomhuis nog groter en daarom ga ik stug door. Het gevolg? Een Funda-obsessie die bizarre vormen aanneemt. Ik kan het niet laten om de site continu te herladen, ook als ik dat nét nog heb gedaan. Word ik midden in de nacht wakker? Ook dan refresh ik Funda even snel. Het is dan ook meer dan eens voorgekomen dat ik een makelaar midden in de nacht mailde om een bezichtiging in te plannen. En nu de website er even uit ligt, voel ik ware paniek. Wacht even... zijn dat nou afkickverschijnselen?

Expert aan het woord

Ben ik echt verslaafd aan Funda of overdrijf ik? Ik besluit het een expert te vragen. Paul Jansen, mede-eigenaar van verslavingssite Afkickkliniekwijzer.nl (ook gespecialiseerd in online verslavingen), staat me te woord. “Spreken van een verslaving gaat wat ver. Echter, de een zou meer gefrustreerd en geobsedeerd kunnen raken van het hele dag refreshen en obsessief bezig zijn met Funda dan de ander. De persoon die al een verslavingsachtergrond heeft, of meer verslavingsgevoelig is, zou ook eerder de obsessieve kant kunnen opgaan met betrekking tot het continu herladen van Funda. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand met een gokverslaving, die een ‘rush’ krijgt van het binnenhalen van een deal (huis) en daarmee denkt geld te hebben gewonnen.”

Lastige woningmarkt

De huidige staat van de woningmarkt maakt het volgens Paul nog een fractie erger: “Mensen willen graag een huis en zijn obsessief bezig om er een te vinden binnen hun eigen budget. Dat de meeste woningen Funda niet eens halen omdat ze al verkocht zijn, werkt hier niet aan mee. Daarnaast is het overbieden van de prijs tegenwoordig ook iets wat frustratie in de schoot werpt.”

Hoe je verslaafd gedrag bij jezelf kunt herkennen? Paul zette een aantal signalen op een rij:

Aan jezelf (vaak) beloven het niet meer te doen en het toch wederom doen en daardoor schuld en schaamte voelen richting jezelf en je omgeving

Beginnen met liegen, bedriegen en manipuleren van anderen om toch door te kunnen gaan

Wanneer de omgeving zich zorgen maakt en dat aan jou laat merken en jij blijft ontkennen, terwijl je diep van binnen weet dat het uit de hand loopt

Alles moet wijken om maar de ‘rush’ te voelen, zoals relaties, werk, eigenwaarde, sociale contacten, financiën en gezondheid

Het valt allemaal wel mee

Wanneer ik de punten van Paul doorneem, besef ik dat het wel meevalt met mij. Ja, ik heb mezelf vaak beloofd om te stoppen met extreem veel op Funda kijken, en nee, dat gaat me nog niet goed af. En ja, ik voel stiekem best een rush als er een huis online verschijnt dat aan onze eisen voldoet. Maar liegen en bedriegen? Nee, dat gelukkig niet. Ik kan dus met een gerust hart door met mijn huizenzoektocht. Als die *@#$^! storing eindelijk voorbij is!

