Twitteraar waarschuwt voor gebruik van een potkachel: “Die verplichting van rookmelders was niet voor niets”

‘Met deze doe-het-zelf kachel kan je de boel voor minder dan 20 cent per dag thuis verwarmen’ en ‘Met wat terracotta potten, metaal en enkele waxinelichten maak je binnen anderhalf uur je eigen milieuvriendelijke, authentieke kacheltje voor in een kleine ruimte’, zo lees je online. Maar of het nu echt zo slim is om van bloempotten een ‘kachel’ te maken, valt te betwijfelen.

De voordelen en nadelen van een potkachel

Zo’n potkachel is makkelijk en leuk om te maken. En hoewel het volgens blogger Tamar geen vervanging is voor de verwarming, houdt het bij haar de warmte in een kleine ruimte vast en stijgt de temperatuur zelfs met twee graden.

Maar of de voordelen opwegen tegen de nadelen... Zo zijn veel kaarsen en waxinelichtjes gemaakt van paraffine. Paraffine is een stofje dat is afgeleid van aardolie, steenkool of schalieolie. Als je deze stof verbrandt, komen er giftige stoffen vrij, zoals aceton, benzeen of tolueen. Stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn.

Af en toe een kaars aansteken (en daarbij goed ventileren) is heus niet zo erg, maar om het vrijwel dagelijks te gebruiken als methode om je huis te verwarmen is misschien niet de beste en gezondste optie.

Brandgevaar

Daarnaast is er nog een belangrijk nadeel: het brandgevaar. Zo waarschuwt een vrouw op Twitter nog voor die gezellig ogende potkachels. Bij haar vliegt het ding in de fik. Los van het feit of ze de potkachel goed gebruikt of niet, wil je er waarschijnlijk niet aan denken hoe je jouw brandende potkachel met een noodvaart naar buiten krijgt.

‘Doe maar niet’, schrift de twitteraar over de potkachel. ‘Die verplichting met betrekking tot rookmelders was niet voor niks. Ze wisten het!’

Betere alternatieven

Wat zijn dan wél goede alternatieven om de energiecrisis zo aangenaam en vooral goedkoop mogelijk door te komen? Een elektrische deken, bijvoorbeeld. Je verwarmt er je huis niet mee, maar zorgt er wel voor dat jij (en je steenkoude voeten) heerlijk warm blijven. Bovendien kost het in verhouding niet zoveel als het verwarmen van je woonkamer.

Een snelle rekensom leert dat een avondje warm op de bank al € 15,- aan stookkosten kost. Een elektrische deken verbruikt zo’n 50 watt per uur. Voor een 1 kWh betaalde je in augustus € 0,58. Dat betekent dat je voor een uurtje onder een warme elektrische deken slechts €0,029 betaalt. Voor drie uurtjes ben je in totaal dus zo’n € 0,09 kwijt. Zelfs als je meerdere dekens tegelijk gebruikt, ben je dus veel goedkoper uit dan wanneer de verwarming aan staat.

Ook kun je aan slag met kozijnfolie op enkel glas of dubbel glas (géén HR++-glas), een radiatorventilator of radiatorfolie. Daarnaast is het deels verwarmen van je huis met een airco een goedkopere optie, mocht je er toevallig al eentje hebben hangen.

