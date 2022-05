Uit de buurt van je kinderen roken, oftewel derdehandsrook, is óók schadelijk voor ze

Deze derdehandsrook zou vooral schadelijk zijn voor baby’s en jonge kinderen. In de documentaire - een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - komt een aantal schokkende feiten naar boven.

Wat is derdehandsrook?

Het fenomeen derdehandsrook is nog niet heel bekend. We kennen allemaal wel eerstehandsrook, wanneer je dus zelf rookt en tweedehandsrook, als je meerookt. Derdehandsrook is wat complexer. Hierbij belanden schadelijke deeltjes namelijk op bijvoorbeeld de handen van de roker. Als je dus buiten gaat roken en dan weer naar binnen gaat, worden die deeltjes meegenomen en verspreid. Je kunt derdehandsrook binnen krijgen door het in te ademen, via aanraking of door het in de mond stoppen van spullen waarop de deeltjes terecht zijn gekomen.

Experiment met derdehandsrook

In de documentaire is bovenstaand voorbeeld duidelijk te zien. Zo worden er twee gezinnen gevolgd van wie de ouders roken. Juist omdat ze hun kinderen geen schade willen toebrengen, doen ze dit niet in hun bijzijn. De ouders krijgen voor het experiment een onzichtbare UV-vloeistof op hun handen. Na een uur, waarin ze zich bezighouden met hun kinderen, gaat het UV-licht weer aan en is te zien waar schadelijke deeltjes allemaal terecht hadden kunnen komen. Bijvoorbeeld op de meubels, speelgoed en zelfs op de gezichten van de kinderen. De ouders schrikken ervan.

Gezondheidsrisico’s groter voor kinderen

Wat derdehandsrook nog zorgwekkender maakt, is dat vooral jonge kinderen en baby’s risico lopen. “Omdat ze rondkruipen, meer binnen zitten en alles aanraken en in hun mond stoppen”, zo legt Marc Willemsen, expert op het gebied van tabaksontmoediging, uit. “De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor voor hen veel groter dan voor volwassenen.” Een extra reden om te stoppen met roken dus.

Bron: RTL Nieuws