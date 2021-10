Uit déze cijfers & feiten blijkt dat Wereldmeisjesdag echt nodig is

Libelle samen met Plan International

Hoewel er in de afgelopen 10 jaar veel verbeterd is voor meisjes, zijn er nog steeds miljoenen meisjes en jonge vrouwen die onze hulp hard nodig hebben. Ze hebben te maken met geweld, discriminatie en schadelijke praktijken als kindhuwelijken en seksueel misbruik. Zo trouwen er jaarlijks 12 miljoen meisjes onder de 18 jaar en worden er ieder jaar miljoenen meisjes (seksueel) uitgebuit.

Kindhuwelijken en geweld

Door de coronapandemie staan de kansen van meisjes nog meer onder druk. Er vinden weer meer kindhuwelijken plaats, het geweld tegen meisjes en hun isolatie is enorm toegenomen en de toegang tot onderwijs is verslechterd, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan. En dat terwijl onderwijs juist zo cruciaal is voor hen.

1 op de 9 kindbruiden is jonger dan 15 jaar.

Goed onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor ieder kind, maar voor meisjes in het bijzonder:

Als gevolg van gebrek aan onderwijs hebben meisjes bijna geen kans op betaald werk en blijven ze hun hele leven afhankelijk.

Onderwijs beschermt hen tegen kindhuwelijken en vroege tienerzwangerschappen.

Dankzij goed onderwijs kunnen vrouwen later meer inkomen krijgen. Zij investeren hun inkomen in hun gezinnen en de gemeenschap waarin ze wonen, veel meer dan mannen dat doen.

Kinderen van moeders die naar school zijn gegaan, zijn over het algemeen gezonder en de kans is groot dat zij ook naar school zullen gaan.

Scheiden of studeren

Investeren in meisjes is dus investeren in een betere toekomst voor iedereen. Gelukkig zijn er steeds meer meisjes die strijden voor gelijke rechten en betere kansen. Een van die meisjes is Zainab uit Sudan. Op haar zeventiende zat zij in het eerste jaar van haar studie aan de universiteit, tot zij plots werd gedwongen om te trouwen. “Mijn echtgenoot beloofde dat ik mijn opleiding af zou mogen maken, maar toen ik op het punt stond om na de bruiloft terug naar de universiteit te gaan, hield hij me tegen. Hij zei dat hij van me zou scheiden als ik vertrok.”

Alleenstaande moeder

Zainab zag op dat moment geen andere optie en stopte met haar studie. Maar toen ze zwanger raakte van haar dochter Mashallah droomde ze er alleen maar meer van om haar opleiding af te maken.

“Ik zei tegen mezelf dat als ik mijn diploma zou halen, ik het leven van mijn dochter kon veranderen. Ik wil een rolmodel voor haar zijn.”

Zainab koos voor de toekomst van haar en haar dochter en keerde als alleenstaande moeder terug naar de universiteit. Nu geeft ze vrijwillig les op de school in haar dorp en werkt ze bij het taalcentrum in haar gemeenschap. “Er zijn meisjes die te horen krijgen dat onderwijs niet belangrijk is voor hen en vervolgens stoppen met school. Ik probeer ze te helpen om op school te blijven.”

Zainab en haar dochtertje Mashallah.

Gelijke rechten en betere kansen

Plan International werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. De organisatie is ervan overtuigd dat goed onderwijs de sleutel is tot verandering. Want verander de wereld van meisjes en zij veranderen de wereld.

Weten wat jij kunt doen? Kijk op planinternational.nl en strijd mee.