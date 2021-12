Getty Images Beeld Getty Images

Uit eten met de kerst zit er waarschijnlijk niet in: ‘Avondlockdown blijft geldig’

Het is natuurlijk hartstikke gezellig om met de kerst uit eten te gaan, maar de kans dat we dit jaar nog in ons favoriete restaurant kunnen reserveren is erg klein. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de avondlockdown ook nog ná zaterdag 18 december van kracht om zo de verspreiding van het coronavirus te remmen.