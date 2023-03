Uit onderzoek blijkt: jeugdtrauma heeft bij vrouwen een andere oorzaak dan bij mannen

Dat blijkt uit een internationaal onderzoek onder leiding van de Universiteit van Maastricht.

Oorzaken van jeugdtrauma

Mannen en vrouwen die in hun latere leven psychische problemen ervaren, werden niet getriggerd door dezelfde trauma’s uit hun jeugd. Bij vrouwen zijn psychische klachten eerder het gevolg van emotioneel trauma en seksueel misbruik in hun kindertijd. Bij mannen zijn trauma’s vaker te herleiden tot emotionele en fysieke verwaarlozing in de kinderjaren.

Onderzoek

De onderzoekers analyseerden de gegevens van 791 vrijwilligers rondom de trauma’s uit hun kinderjaren. De deelnemers werden getest op psychische klachten waarmee ze nu kampen, zoals fobieën, angsten en depressies. De onderzoekers associeerden deze symptomen vervolgens met trauma’s uit hun kindertijd.

Verschil tussen vrouwen en mannen

Hun bevindingen? Vrouwen ondervinden twee keer zo sterk de gevolgen van emotionele mishandeling in de kindertijd. Bij mannen speelt fysieke en emotionele verwaarlozing een rol bij latere psychische problemen. Opvallend: bij vrouwen werd dat verband met vroegere verwaarlozing niet gevonden.

Gevolgen van jeugdtrauma

Het is al langer bekend dat kindertrauma een risicofactor is voor psychische stoornissen, maar niet eerder werden zulke genderspecifieke kenmerken vastgesteld. Volgens de onderzoekers kan dit waardevol zijn voor verder onderzoek naar mechanismen van veerkracht en kwetsbaarheid. Ook is het belangrijk voor een meer patiëntgerichte inzet van behandelingen.

