‘Uitdagende outfit’ Frits Sissing maakt veel los bij kijkers ‘Het perfecte plaatje’

In de eerste aflevering kregen de BN’ers de opdracht om voor elkaar een ruimte of een outfit te kiezen. Frits Sissing fotografeerde Georgina Verbaan in een slagerij, wat voor haar als vegetariër niet makkelijk was. Ze nam wraak door Frits in een wel heel opvallende outfit te fotograferen.

Outfit Frits Sissing levert veel reacties op

Georgina pakte medekandidaat Frits goed terug door voor hem een SM-pakje uit te kiezen. Dat zorgde voor veel reacties van kijkers op social media. “Ik krijg dit beeld nooit meer van mijn netvlies", schrijft een van de kijkers. Maar er zijn ook kijkers die het hem nog niet eens zo heel slecht vinden staan:

Dingen die je echt nooit op tv verwacht: Flits Sissing in een SM-pakje, na de reclame.



Zoete wraak van @GVerbaan 😎 #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/DGqNdRtMnh — Lianne van Veen (@Liedje87) 13 oktober 2021

ik krijg dit beeld van frits nooit meer van m’n netvlies??? #hetperfecteplaatje — Ilse 🌴 (@ilsehakvoort) 13 oktober 2021

Ik kan nu nooit meer normaal naar Flits Sissing kijken, bedankt 😂😂😂 #hetperfecteplaatje — Lianne van Veen (@Liedje87) 13 oktober 2021

Hahahaha! Georgina stopt Frits in een sm-pakje? 🤣🤣🤣 Payback!#hetperfecteplaatje



PS: is het heel erg dat ik vind dat het hem nog staat ook? — Irene! ♡ (@8_Serendipity_8) 13 oktober 2021