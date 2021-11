Uitslapen onmogelijk? Dít is waarom het met het stijgen der jaren steeds moeilijker wordt

We leggen het je hier uit.

Biologisch bepaald

Het zit niet tussen je oren dat je vroeger beter kon (uit)slapen en tegenwoordig een stuk minder. En helaas kun je er ook niet direct iets aan doen. Het is namelijk biologisch bepaald. En dat heeft alles te maken met het feit dat je hersenen bij het ouder worden meer moeite krijgen met het genereren van langzame hersengolven.

Diepe slaap

Professor Matthew Walker van de Berkeley Universiteit in Californië legt uit: “De delen van onze hersenen die als eerste slechter gaan werken naarmate je ouder wordt, zijn precies de delen die je in een diepe slaap zouden moeten brengen.”

Veranderend ritme

Het gehele slaappatroon van de mens verschuift met het stijgen der jaren. Ouderen worden vaker wakker, slapen lichter en hebben daardoor ook meer last van omgevingsgeluiden. Het lastige daarvan is dat ouderen wél dezelfde hoeveelheid slaap nodig hebben als jongere mensen. Wanneer je na een iets te kort of onrustig nachtje automatisch wakker wordt in de vroege morgen, voel je je dus níet uitgerust.

Misvatting

Toch wordt er vaak gezegd dat een volwassene minder slaap nodig heeft dan een jongere. Dat is volgens neuroloog Hans Hamburger een misvatting. Hij vertelt aan Quest: “Ja, als groeiende en lerende baby slaap je zestien uur, als scholier een uur of tien en als achttienjarige een uur of negen. Maar 25-jarigen zitten op zeven tot acht uur en in principe blijft dat tot op hoge leeftijd de menselijke slaapbehoefte.”

Middagdutje

Naast het slaappatroon verandert het dagritme in de loop der jaren ook. Dat is dan ook de reden dat veel oudere mensen op een gegeven moment graag een middagdutje doen. Op die manier speelt het vroege wakker worden hen minder snel parten. Merk je dus dat je geregeld met een moe gevoel rondloopt? Probeer dan eens uit of een kort dutje in de middag helpt. Een powernap van twintig minuten zou al voldoende kunnen zijn.

