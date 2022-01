‘Uitwaaien’ is het nieuwe hygge: Amerikanen zijn fan

Hygge, wat zoveel betekent als ‘plezier’ of ‘gezelligheid’, heeft natuurlijk niet dezelfde definitie als uitwaaien. Desondanks zijn de Amerikanen wel helemaal om en dit is waarom.

Therapeutische effecten van uitwaaien

David Strayer is hoogleraar cognitie en neurale wetenschappen aan de Universiteit van Utah, en specialiseert zich daar in het onderzoeken van de spanningsboog van mensen en het effect van de natuur op je focus. Hij stelt dat ‘uitwaaien’ als concept aansluit op de therapeutische effecten van de zogenaamde aandachtsherstel-theorie.

Bewegende blaadjes in de wind

“De wind is iets dat je niet ziet of voelt als je kijkt naar een statische foto. Maar als bijvoorbeeld blaadjes bewegen in de wind, als er water voorbij stroomt of als je golven ziet in de zee, grijpt dat lichtjes je aandacht. Net genoeg om ernaar te blijven kijken, maar niet zo sterk dat je je er echt op moet concentreren of er je werk voor op pauze moet zetten”, zegt David in The Washington post. “De wind is een van de essentiële elementen, naast aarde, water en vuur en maakt deel uit van de natuur. Het helpt ons daarom te aarden in onze omgeving.”

Wim Hof als voorbeeld

Volgens de krant zijn er, zoals bij veel leefstijlen, extreme aanhangers én mensen die de wind in mindere mate als een baken in hun leven beschouwen. Eén van de meer extremere voorbeelden is Wim Hof, die we ook wel kennen als the iceman. Jarenlang werkte hij samen met doctoren en onderzoekers van universiteiten in Nederland en de Verenigde Staten. Hij liet zien hoe natuurlijke factoren als kou en wind kunnen helpen bij het verbeteren van je gezondheid op allerlei vlakken.

Je lichaam als radio

Hof vergelijkt ons lichaam met een radio. “We hebben een fysiek lichaam, maar eigenlijk pikt het signalen op als een radio. De drager daarvan is de wind. De wind kan de biochemische processen in het diepst van ons lichaam positief beïnvloeden. De wind bevordert de uitwisseling van gassen buiten en binnen ons lichaam. Dat reguleren we door onze ademhaling en dat is de basis van onze gezondheid”, zegt Wim tegen The Washington post.

Lekker aan de wandel

Lekker uitwaaien is dus hartstikke goed voor je! Stiekem wisten we dat natuurlijk al, want we wandelen wat af met zijn allen. Maar bij dezen is dus ook uit onderzoek gebleken dat de wind helende effecten heeft. Des te meer reden om eens wat vaker een frisse neus te gaan halen.

Graag nóg meer uit je wandeling halen? Mark Tuitert geeft tips in deze video:

Bron: Washington post.