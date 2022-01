Maar zo gewoontjes is deze selfie helemaal niet, want we zien Máxima niet vaak zo spontaan op de foto staan. Met het koninklijke hondje Mambo loopt ze een flinke ochtendwandeling, zo schrijft ze bij de foto die op de Instagram van het koninklijk huis verscheen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 17 Jan 2022 om 2:06 PST

Mentale gezondheid

Ze benadrukt het belang van een frisse neus halen: “Bewegen is goed voor je fysieke maar ook voor je mentale gezondheid, zeker als dat buiten kan.” Vandaag, op de dag die ook wel de meest depressieve dag van het jaar wordt genoemd, maakt ze daarom een flinke wandeling. En als we de foto mogen geloven, is ook Mambo daar blij mee. Kijk hem eens blij meehollen met zijn prachtige baasje!

Bron: Instagram koninklijk huis.