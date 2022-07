UV-kleding: beschermt dat echt goed of is het flauwekul?

Verbrand je snel? Zelfs onder een parasol? Trek een T-shirt aan en je bent oké. Toch? Nee, niet alle kleding beschermt volgens het KWF even goed tegen UV-straling. Dat hangt namelijk af van de stof en de vochtigheid ervan. Hoe lichter de kleur en hoe dunner de stof, hoe meer UV deze doorlaat. Ter illustratie: een droog wit T-shirt biedt een bescherming van SPF 15. Wordt je shirt nat? Dan neemt de bescherming af.

UV-kleding: noodzakelijk of flauwekul?

Hoe zit dat dan met UV-werende kleding? Deze biedt een bescherming van ongeveer SPF 50, ook als de kleding nat wordt. Dat is zo’n 98 procent van alle stralen. Een flink verschil met een gewoon T-shirt, dus. Daarom is het volgens het KWF een goede aanvulling op het insmeren en het opzoeken van schaduw. Want: we smeren ons vaak te snel (en dus niet zorgvuldig) in en door zweten en zwemmen gaat zonnebrandcrème er vervolgens weer snel af.

Betere bescherming tegen de zon

Daarom ziet het KWF het insmeren met zonnebrandcrème als een middel om je te beschermen tegen de zon als je je níét op een andere manier kunt beschermen, zoals met kleding. Maar dan word je toch helemaal niet bruin? Van dat onverstandige idee moeten we af, vinden de deskundigen. Een op de vijf mensen krijgt huidkanker en dat stijgt zelfs naar een op de vier mensen. We moeten ons beter gaan beschermen tegen de zon, aldus de experts. In het buitenland lijkt dat al wat meer doorgedrongen te zijn en wordt UV-werende kleding al meer gedragen, maar ook in Nederland zie je, ook voor volwassenen, steeds meer UV-kleding in de winkels. Better safe than sorry.

Insmeren blijft ook bij het dragen van UV-kleding belangrijk. Heel belangrijk: zorg dat de zonnebrand niet over de datum is. Zo lang kun je het bewaren:

