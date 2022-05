Vader blijkt eigen dochter te stalken in ‘Zeeman confronteert’

Zelfs Thijs heeft dit nog nooit meegemaakt en is er helemaal van ontdaan.

Spookhuis in Zeeman confronteert

De 26-jarige Cherissa schakelt samen met haar vriend Youri de hulp in van Thijs om hun stalker te ontmaskeren. Het hele huis van het gezin wordt namelijk digitaal overgenomen, waardoor ze zich thuis niet meer veilig voelen. Zo speelt hij regelmatig via de televisie nare filmpjes af en laat hij alle lampen in huis van kleur veranderen.

Seksueel getinte berichten

Vervolgens gaat de stalker alle grenzen over als hij seksuele berichten over hun zesjarige dochtertje stuurt. Hij heeft meerdere keren gezegd dat hij het meisje een keer op komt halen van school om haar te verkrachten. Volgens Cherissa en Youri kan het niemand anders dan haar ex de schuldige zijn. Toch blijkt uit onderzoek van Thijs dat de dader dichter bij huis zit.

Ex blijkt niet de stalker

Na wat research zijn Thijs en zijn team overtuigd dat Cherissa’s ex niet de schuldige is. “Wij hebben door intensief onderzoek kunnen vaststellen dat jij het niet bent”, vertelt Thijs hem tijdens een telefoongesprek. “Ik had altijd gezegd: ik ben het niet”, reageert hij opnieuw. “Ik weet van niks.”

Dochter stalken

Thijs en zijn team weten door een fout van de stalker het daadwerkelijke IP-adres te ontfutselen. Wat blijkt? De aanstootgevende berichten blijken vanuit het huis van Cherissa en Youri zelf te zijn verstuurd. Dat betekent dat niet Cherissa’s ex, maar haar man Youri de afzender is. Hij stalkt dus zijn eigen vrouw én dochter. Als Thijs het bizarre nieuws aan Cherissa vertelt, zegt ze resoluut dat dit niet waar is. “Dat vind ik heel moeilijk te geloven, eerlijk gezegd”, zegt ze.

Heftige confrontatie in Zeeman confronteert

Bij de confrontatie komt Youri met smoesjes en doet hij alsof hij doodziek is. Ondanks het bewijs weigert hij toe te geven dat hij achter de wandaden zit. Thijs weet niet wat hij hoort. “Als je een vader wil zijn voor je gezin, neem dan nu verantwoordelijkheid”, zegt hij tegen Youri. “Heb je enig besef wat je gedaan hebt? Ik denk dat je psychologische hulp nodig hebt.” Later zegt Youri dat hij zich niet kan voorstellen dat hij zoiets zou doen en kan het zich dan ook ‘niet herinneren’. “Ik houd van mijn familie. Ik houd van mijn dochtertje. Ik zou dat soort dingen nooit zeggen”, reageert hij. Hij schuift het af op een psychose.

Argwaan bij de kijkers

Via zijn advocaat laat Youri achteraf weten dat hij zich niet herkent in de uitspraken. Cherissa gelooft de resultaten ook niet. Ze is nog steeds met hem samen. Dit bericht zorgt voor veel vraagtekens bij de kijkers thuis. Velen vragen zich af of het stel gewoon samenspande om Cherissa’s ex zwart te maken. De hele situatie wekt namelijk argwaan.

Dus zij schakelt Thijs Zeeman in en haar eigen man komt naar boven als stalker maar ze gelooft het niet.

Dan is zij net zo koekoek als Youri toch#zeemanconfronteert — Only Sony (@only_sony) 24 mei 2022

#zeemanconfronteert zij wist ervan, 1 groot complot om zo die EX aan te pakken, reversed stalking. Dat hele gezin moet de bak in geflikkerd worden, idioten. — JHMW (@JHMW1) 24 mei 2022

Cherissa en Youri werken gewoon samen hoor. #zeemanconfronteert — Servan Heugden (@Servan_heugden) 24 mei 2022

Het zijn dus een stelletje labiele zieke mensen bij elkaar. Keihard bewijs, maar Cherissa en de vader blijven Youri verdedigen. Heb intens veel medelijden met haar ex. Mn medelijden met Cherissa is inmiddels wel verdwenen… #zeemanconfronteert — Niels (@nielshb2000) 24 mei 2022

Ik krijg steeds meer het gevoel dat zijzelf er ook bij betrokken is #zeemanconfronteert — Marie (@MarieWatchesTv) 24 mei 2022

Wauw......het wordt echt steeds heftiger, niet normaal 😱 Hoe bizar wil je het hebben #zeemanconfronteert — Xandra (@xandrat73) 24 mei 2022

Hoe ziek in je hoofd ben je, als je over je eigen dochter praat dat je haar wilt n****n? Die man moet even goed onder de loep gehouden worden en nooit meer alleen gelaten worden met zijn dochter! #zeemanconfronteert — Kellebel (@Running_Mom82) 24 mei 2022

Ik heb misschien nog wel het meeste medelijden met het dochtertje, dat je zo een vader hebt #zeemanconfronteert — Marie (@MarieWatchesTv) 24 mei 2022

#zeemanconfronteert ik zeg dat cherissa en Youri dit samen hebben opgezet om die ex zwart te maken, ik denk dat zij er van wist. — Fr🅰️nk ♎ (@dropliefhebber) 24 mei 2022

Overigens wist. Cherrisa (die trouwens Sjerisa heet, er is bewust verkeerd gespeld in het programma) er zelf denk ik gewoon van. Ze heeft zelfs een website over de stalking van haar ex. Alles om hem te openbaar te slopen. #zeemanconfronteert — De Sport Watcher (@Sportwatcherr) 24 mei 2022

