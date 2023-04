Vader Hélène Hendriks overleden: 'Proost op het leven’

Genee wenst Hendriks vanuit de studio veel sterkte en steekt haar een hart onder de riem.

Trieste omstandigheden

“Jullie zullen het met mij moeten doen, helaas door trieste omstandigheden”, zegt Wilfred tegen Wim Kieft en Kees Jansma tijdens de voorbeschouwing van Feyenoord - AS Roma. “De vader van Hélène is vannacht overleden. We willen haar vanaf deze plaats heel veel sterkte wensen en condoleren. We hopen dat ze er snel weer bij kan zijn.”

Emotionele foto

Voor dit nieuws naar buiten kwam, deelde Hélène eerder vandaag op Instagram een foto met onder anderen haar vader. ‘Proost op het leven’, pende ze hierbij.

