Vader ‘Kassa’-presentatrice Amber Kortzorg liet gezin in de steek: “Nú snap ik waarom”

Hoewel Amber momenteel al jaren gelukkig is met haar vriend, versleet ze verschillende liefdes voordat ze hem ontmoette. Dat het ‘misging’ heeft volgens haar onder andere te maken met de broze relatie die ze had met haar vader.

Vader als grote afwezige

Amber was nog maar een half jaar oud toen haar vader het gezin verliet. Ook in de rest van haar leven is hij vaak de grote afwezige. “Hij was er soms wel en soms ook weer niet. Iedere keer als hij er wel was, kreeg ik het vertrouwen weer.” Ze wilde niets liever dan goed genoeg zijn als zijn dochter, zodat hij van haar zou houden. “Dat vertrouwen werd iedere keer gebroken.”

Psychische beperking

Amber heeft even getwijfeld om het onderwerp bespreekbaar te maken, maar ze doet het toch. “Er heerst een groot taboe op mensen met een psychische beperking. Dat heeft mijn vader. Toen ik klein was, zag ik nooit dat mijn vader ziek is en daardoor geen vader kan zijn. Nu kan ik dat beter van elkaar scheiden.”

De presentatrice vertelt verder dat ze lang boos was, omdat ze zich maar niet kon voorstellen dat je vertrekt uit het leven van een kind. “Ik besef nu dat hij niet anders kon. Dat hij het deed ter bescherming van mij en mijn moeder. Dat hij zoiets had van: ik ga niet mijn shit bij jullie neerleggen, ik ga eerst voor mezelf zorgen. Nú snap ik dat.”

Op zoek naar erkenning



Erkenning krijgen is in eerste instantie één van de redenen waarom Amber de stap naar televisie wil maken. “Mag ik er zijn? Ben ik leuk genoeg? Ik zou willen dat ik nu tegen dat meisje kan zeggen: je bent goed genoeg en het ligt niet aan jou dat iemand er niet voor je kan zijn. Het ligt ook niet aan die persoon, want er zijn redenen voor. Ik durf nu meer toe te laten dat hij wel degelijk van mij houdt en dat het goed zit.”

Vooral dat laatste is iets waaraan ze lang heeft getwijfeld. Later heeft de vader van Amber laten weten dat hij iedere dag aan haar denkt. Hij is zo trots op haar dat-ie iedere week klaar zit om vanuit Suriname Kassa te kijken. Het hele interview met Amber kun je hier terugkijken.