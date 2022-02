Vader Tommy schrikt na hereniging in ‘Ontvoerd’: “Mijn dochters tanden zijn eruit gerot”

In 2017 werd Tommy vader van Yuna. Als Tommy’s partner 2,5 jaar geleden met hun dochtertje op familiebezoek in Litouwen gaat, blijven ze weg. Yuna is ontvoerd. Tommy probeert het jarenlang aan te vechten, maar zonder resultaat. In Ontvoerd is te zien hoe hij breekt als hij het over zijn dochter heeft. “Het gemis van een kind is gewoon het ergste wat je kan overkomen.”

Eindelijk mag hij zijn dochter zien

Samen met John van den Heuvel probeert Tommy zijn dochter terug te krijgen. Ze bezoeken Tommy’s inmiddels ex in Litouwen en zonder camera en tolk mag Tommy even naar binnen. Na het bezoek neemt hij weer plaats in de auto van John en doet hij verslag van het moment met zijn dochter. Dan wordt het hem allemaal even te veel. Snikkend vertelt hij hoe erg hij schrok toen hij Yuna weer zag. “Ze heeft helemaal geen voortanden meer, die zijn er helemaal uitgerot”, vertelt hij. “Dit is geen wisselen, dit is wegrotten.” John van den Heuvel schrikt van de foto van het meisje. “Dit is geen wisselen, nee”, beaamt hij. “Dan schrik je je natuurlijk te pletter.”

De deur ging op slot

Verder had Tommy een fijne middag met zijn dochter. Yuna herkende haar vader direct. En de twee hebben op haar slaapkamer even gespeeld. “De deur werd achter me op slot gedaan”, vertelt Tommy. “Je voelt je gelijk super ongemakkelijk, maar voor Yuna heb ik me groot gehouden.” Los van het mooie vader-dochtermoment is de reis heftig voor Tommy. Het lukt namelijk niet om tot een overeenstemming met zijn ex te komen en zonder Yuna of toekomstperspectief moet hij weer op huis aan.

Wachten op de rechter

De reis naar Litouwen heeft een enorme impact op Tommy. Twee maanden later is hij nog altijd erg geëmotioneerd als hij over Yuna en het gemis moet praten. Maar hij is ook hoopvol. Zijn ex wordt namelijk vervolgd door het Openbaar Ministerie en er zal een rechtsuitspraak komen. “Heel fijn”, reageert Tommy.

Ook nog goed nieuws

Ondanks alles is er gelukkig ook goed nieuws in zijn leven. Tommy is hertrouwd én zijn vrouw is 12 weken zwanger. “Ondanks alles wat er speelt, moet ik wel gewoon een leven hebben en ervan genieten”, besluit hij.

Bron: RTL.