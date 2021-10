Vader van Claire heeft contact met Maxime Meiland: “Elke keer als hij appt staan de tranen bij Leroy in de ogen”

Maar dat contact gaat niet per se van een leien dakje, zo onthult ze.

Vader van Claire zoekt contact met Maxime Meiland

Jaap, zoals de vader van de kleine Claire heet, heeft tot op heden nooit een rol in het leven van de 4-jarige gespeeld. Destijds wilde hij niet dat Maxime hun kind zou houden en verbrak het contact. Totdat Leroy in het leven van Maxime verscheen. “Hij appt sinds kort weleens, maar dan denk ik vaak: nu even niet”, vertelt Maxime in het interview.

Ze vindt het opvallend dat Jaap sinds Leroy in beeld is pas weer contact met haar zoekt. Volgens de jongste Meiland-telg heeft dat met jaloezie te maken. Leroy vindt het vreselijk. “Ik vind het zo zielig voor Leroy, want elke keer dat Jaap appt staan de tranen bij Leroy in de ogen. Hij is bang dat als Jaap eenmaal weer in beeld komt, Claire bij ons wordt weggehaald.”

Lastige situatie

Het brengt de jonge moeder van twee in een lastig parket. Ze wil haar dochter niet bij haar vader weghouden, maar om zo’n jong meisje aan een heel nieuwe familie bloot te stellen, is ook niet makkelijk. “Claire is nog zo klein, als ze dan ook nog die hele andere familie erbij krijgt...” zegt zus Montana. Martien: “Veel te ingewikkeld voor dat meisje.”

Als een gezin van vier kunnen Maxime en Leroy met hun kinderen heerlijk cocoonen in hun nieuwe woning in Noordwijk. Hoe hun paleisje eruitziet, zie je in de video hieronder.

Bron: &C