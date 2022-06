Vaderdag 2022: de leukste posts van de sterren op social media

We trappen af en prins William - royals krijgen nou eenmaal vaak voorrang in ‘t leven. De Britse prins is niet alleen tweede in de rij voor troonopvolging, hij is ook een betrokken vader van drie, zoals we inmiddels allemaal wel weten. Speciaal voor vaderdag deelt hij een nieuw - extreem blij - kiekje met zijn kroost; prins George, prinses Charlotte en prins Louis.

Bn’ers posten voor Vaderdag 2022

Maar ook in eigen land wordt er al aardig gepost door bekend volk. Zo plaatst Marlijn Weerdenburg een lieve foto op Instagram van haar vader en noemt hem “Mijn papa en mama in 1.” En de onlangs gepensioneerde Jan de Hoop brengt een ode aan zijn vader, die in 2016 overleed, met de lieve woorden: “Ik denk nog iedere dag aan je.”

Een greep uit het aanbod:

