Vakantie in eigen land? Zó groot is de kans op extreme hitte in augustus

Wordt het, net als in juli, ook in augustus weer flink zweten?

Perfect vakantieweer

Naar verwachting is de invloed van hogedrukgebieden in onze omgeving deze augustusmaand groot. Dat betekent dat de kans groot is op een warme, droge én zonnig maand. De buien blijven weg en de zon kan vaak ongehinderd schijnen. Regionaal zal de temperatuur rond de 25 graden blijven hangen. Ideaal zomerweer!

“Het weer leent zich deze maand voor dagjes strand”, vertelt Yannick Damen, meteoroloog bij Weeronline. “Daarvoor hoeft het geen 30 graden te worden aan de kust. Ook bij 20 tot 25 graden is het lekker. Daar helpt de zeewatertemperatuur bij, die ligt op dit moment rond 20 graden.”

Wel of geen hittegolf in augustus?

Normaal gesproken is het begin augustus rond de 22 à 25 graden Celsius en na enkele weken daalt het kwik naar 20 à 23 graden. Maar dit jaar liggen de cijfers iets hoger. In het zuiden kan het op veel dagen wel 30 graden worden. De kans is zelfs groot dat de thermometer op sommige dagen zelfs meer met 30 graden aangeven.

Of het net als in juli nog een keer ruim 35 graden wordt is afwachten. In Zuid-Europa blijft het de komende tijd zeer heet, dus wanneer de wind vanuit het zuiden deze kant opwaait, kan de hitte opnieuw naar ons land komen. Al is de kans op extreme hitte volgens Damen voorlopig nog erg klein.

Extreme droogte

Het wordt dus een hele droge maand, wat natuurlijk niet goed is voor de droogte in de natuur. Richting het eind van de maand neemt de kans op een bui wel toe, maar het zal nog steeds niet kletsnat worden. Door de aanhoudende droogte kunnen plaatselijk zelfs de blaadjes al van de bomen vallen.

Smeren maar

Vergeet je niet in te smeren als je lekker van de zon gaat genieten. Midden op de dag is de zonkracht 7 of 8, dus zonder bescherming kun je dan al binnen tien minuten verbranden. Nog zonnebrand over van vorig jaar? Zo weet je of de zonnebrandcrème nog goed is.

Lekker barbecueën

Zo’n 25 graden is natuurlijk perfect weer om te barbecueën. Mocht je nog inspiratie nodig hebben voor de lekkerste barbecuegerechten, die vind je hier. En zelfs als je een beetje op de lijn let, kun je gewoon gaan grillen. Met deze tips organiseer je een gezonde én lekkere barbecue. Kijk ook hier alvast voor vijf overheerlijke recepten voor groenten op de bbq.

Wil je met mooi weer graag een rokje of jurkje dragen, maar doe je het niet omdat je dan last krijgt van schurende dijen? Met deze tip heb je geen last meer van huidirritatie:

Bron: Weeronline