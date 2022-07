Vakantiedomper voor Dennis Weening en zijn vrouw: "Ik heb je nooit in zoveel pijn gezien”

“Lieve, knappe, sterke Stella. Al 3 jaar verheugen we ons op deze reis naar Bali. Samen met onze lieve vrienden Vincent en Nicole gingen we we naar Indonesië waar ook je vader woont met gekke oma Tati. Na een paar prachtige dagen kreeg je door een bergwandeling een verschrikkelijke hernia. Maar eentje die zo erg is dat je niet meer kon lopen of zitten en er zelfs de dokter en het ziekenhuis aan te pas moesten komen”, schrijft Dennis op Instagram.

Niet zeker of ze samen terug kunnen vliegen

Dinsdag staat hun vlucht terug naar Nederland gepland, maar het is nog maar de vraag of Stella’s conditie stabiel genoeg is om ook te vliegen. “Hopelijk kunnen we dinsdag wel samen terugvliegen, maar wat is dit toch verschrikkelijk kut, want ik heb je nog nooit in zoveel pijn gezien. Toch probeer je er het beste van te maken.. en daarom hou ik zoveel van je. Wat ben je toch ongelofelijk sterk. En deze reis doen we gewoon snel weer over. Respect voor jou schatje. To the moon and back”, aldus Dennis bij zijn post van een vakantievideo.

Baali in Bali

Ook Stella laat van zich horen op Instagram. “Baali in Bali”, schrijft ze. Dat het goed mis is, blijkt uit de medische molen waar ze doorheen gaat. “Met de ambulance naar het ziekenhuis. Nog een keer allerlei checks, vragen ingevuld CT-scan gemaakt. Je zag op de scan dat ergens tussen de wervels minder ruimte is en dat geeft de pijn door onder in de rug. Zoiets.. maar goed moet nog steeds maandag naar de neuroloog want deze dokter kon toch nog niet zeggen of ik nou mag vliegen. Aangezien ik dan toch even moet zitten. Iedereen bedankt voor al jullie lieve berichtjes en adviezen. Liefs uit het mooie Bali. #klotehernia.”

Lieve reacties

Onder zowel het bericht van Dennis als van Stella wensen mensen haar beterschap.

Bron: Instagram