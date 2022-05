Vanaf 25 mei kun je een aantal keer per maand via TUI nachttreinen naar Kopenhagen, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence boeken. De reisorganisatie werkt hiervoor samen met GreenCityTrip, een aanbieder van stedentrips per trein. Hiermee wil TUI het aanbod van hun vakanties duurzamer maken.

Stedentrip met de trein

De nachttreinen naar deze steden vertrekken om 16.30 uur of 20.00 uur vanuit Utrecht of Amsterdam Centraal en komen de volgende ochtend tussen 8.00 uur en 11.00 uur aan in een van deze steden. Je kunt ook een complete stedentrip met de trein boeken. Deze reis duurt vijf dagen en vier nachten, waarvan je de eerste en de laatste nacht in de trein slaapt. De reizen zijn vanaf 11 mei te boeken bij TUI. Hoe duur deze reizen daar worden is nog niet bekend, bij GreenCitytrip is een stedentrip van 5 dagen naar Venetië al te boeken vanaf 199 euro.

Duurzame reis met nachttreinen

Eerder koos TUI er al voor om geen vliegreizen naar Parijs meer aan te bieden omdat er genoeg duurzamere opties zijn om naar de Franse hoofdstad te reizen. Naar de zes nieuwe treinbestemmingen kan nog wel worden gevlogen. De treinreizen biedt de reisgigant aan als gelijkwaardige vervanging van een vliegreis.

Bron: AD.nl