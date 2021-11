Vaker een mondkapje, vaker de QR-code: dit verandert er vanaf vandaag

Dít zijn de nieuwe coronaregels waar je je vanaf zaterdag aan moet houden.

Mondkapje: waar moet deze op?

De mondkapjes waren alweer even uit het straatbeeld verdwenen. Enkel in het openbaar vervoer moest je erom denken. Vanaf zaterdag is het mondkapje op meer plekken verplicht. Zo moet je deze dragen in publieke binnenruimtes waar geen gebruik van een coronatoegangsbewijs wordt gemaakt.

Hieronder vallen onder andere supermarkten, winkels, pretparken en bibliotheken. Ook op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten is een mondkapje verplicht. Als je zit tijdens een les of college mag deze af.

Verder is een mondkapje verplicht bij de kapper, schoonheidsspecialist, massagesalon en bij andere contactberoepen. Dit geldt voor zowel de klant als de werknemer. In het openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht gelden. Wel is het mondkapje niet enkel in het vervoersmiddel verplicht, maar ook op openbare plaatsen eromheen, zoals het hele vliegveld, treinstations en op het perron.

QR-code: waar moet je deze laten zien?

Ook de QR-code wordt vanaf zaterdag op meer plekken verplicht. Wie binnen wilde zitten in een horecagelegenheid, moest deze al laten scannen. Maar vanaf zaterdag is het coronabewijs ook verplicht op het terras.

Feesten, festivals en optredens vereisten al een QR-code. Net als theaters, concertzalen, casino's en bioscopen. Nu zal het coronabewijs ook op zogenoemde doorstoomlocaties en doorstroomevenementen verplicht worden. Musea, monumenten en kermissen vallen daaronder. Ook voor zakelijke evenementen zoals beurzen en congressen is een QR-code verplicht.

Daarbij wordt het coronabewijs verplicht bij zogenaamde ‘georganiseerde sportbeoefening’ voor iedereen boven de 18 jaar. Hieronder vallen de sportschool, groepslessen, zwemmen, voetbal. Hierbij gaat het niet om buitensporten.

Ook georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar vereist een QR-code. Denk hierbij aan zanglessen, danslessen, gitaarles of een pottenbakcursus.

Thuiswerkadvies

Vanaf zaterdag is weer het thuiswerkadvies aangescherpt door de overheid. Werk minstens de helft van de tijd thuis, luidt de nieuwe maatregel.

Basisregels

Bepaalde basisregels blijven gelden of komen terug. Zo is het bijvoorbeeld nog altijd nodig om te testen bij klachten. Bij een positieve test blijf je thuis en vermijd je contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

De 1,5 meter afstand gaat weer gelden. Het handenschudden is weer van tafel geveegd. Ook blijft het advies om je handen te wassen belangrijk. Net als het advies om in de elleboog te hoesten of niezen en binnenruimtes goed te ventileren.

Bron: Rtl nieuws.