Valeriaan: wat is het, en waar is het goed voor?

Krachtige plant

De Valeriaanplant is zo’n 1,5 meter hoog, komt oorspronkelijk uit Europa en Azië en staat in Nederland vooral langs de waterkant. In de zomer ook nog eens in volle bloei, met zoetgeurige witte of roze bloemen. Daar komen veel insecten en vlinders op af, en ook de gezondheidsindustrie wist de plant te vinden. De valeriaanwortel kan namelijk een kalmerend of angstwerend werken, en is daardoor een populair middel tegen stress en slapeloosheid.

Effectiviteit

Hoewel er best wat aanwijzingen zijn voor de effectiviteit van valeriaan, is niet klinisch bewezen dat het kruidenmiddel echt werkt. Toch gaan de valeriaanmiddeltjes natuurlijk niet voor niets als zoete broodjes over de toonbank. De meeste mensen zeggen binnen een half uur een positief effect te zien, dat dan zo'n 4 uur aanhoudt. Een wondermiddel voor wie sneller in slaap wil vallen, stress heeft voor een rijexamen of tijdens de verhuizing wel wat rust kan gebruiken.

De keerzijde

Wil je valeriaan een keer proberen, of merk je al effect? Dan betekent dat natuurlijk ook dat je niet zomaar de auto in kunt stappen. Ook voor examens of vlak voor je een presentatie moet geven, wil je natuurlijk niet zitten knikkebollen. Probeer dus eerst vast te stellen hoe je lichaam erop reageert, zodat je weet wanneer het je stress tackelt, en wanneer je er spontaan van in slaap valt.

Extra opletten

Wanneer je nog voldoende scherp moet zijn, zijn alcohol en valeriaan geen goede combinatie. Die twee kunnen elkaar namelijk versterken; slaap je misschien lekker van, maar is niet handig als je wakker wilt blijven. Dat geldt vooral voor de eerste twee uur nadat je valeriaan innam, dus het zou zomaar kunnen dat je toch nog mee kunt doen aan de vrijdagmiddagborrel.

Zwangerschap en borstvoeding

We zeiden het al: het regent geen klinische bewijzen rondom valeriaan. Daardoor is niet hardgemaakt wat valeriaan tijdens je zwangerschap doet. Ook lijkt niet bekend of valeriaan in de moedermelk terecht kan komen en of dat dan schadelijk zou zijn voor de baby. Ben je verslingerd aan valeriaan (geen zorgen, het is niet aangemerkt als ‘verslavend'), kan de arts meestal een ander middel voorschrijven.

Bron: Apotheek, Ziekenhuis en Holland & Barrett.