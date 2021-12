Vallende sterren verwacht: in déze nacht kun je opblijven en een wens doen

Er wordt zelfs gesproken over een ware ‘pieknacht’.

Extra portie geluk

Het zien van een vallende ster gaat dikwijls gepaard met verwondering en een groot geluksgevoel. Het is immers niet iedere dag dat je een ster aan een donkere hemel naar beneden ziet vallen. Het doen van een wens bij het zien van dergelijk natuurverschijnsel is dan ook een veel geziene traditie.

Een hele zwerm

Maandag- én dinsdagnacht is het geluk aan je zijde, want dan wordt de meteorenzwerm ‘geminiden’ verwacht. Voorspeld wordt dat er zo’n 90 tot 105 vallende sterren per uur aan de zuidwestelijke hemel te zien zijn.

Wat zijn geminiden?

De oorsprong van de naam ‘geminiden’ ligt bij het sterrenbeeld Tweelingen, dat in het Engels gemini heet. Men zegt dat de meteorenzwerm geminiden uit het sterrenbeeld Tweelingen lijkt te komen. Ze zijn te herkennen aan hun gelige kleur en zijn vaak helder met korte sporen wanneer ze uit de hemel vallen.

Lastig spotten

Helaas is het weerbericht niet erg gunstig om sterren te spotten, want Weeronline meldt dat we moeten rekenen op veel nachtelijke bewolking. Ook de voorspelde regen gooit roet in het eten. In de nacht van dinsdag op woensdag heb je iets meer kans om de vallende sterren te zien. In Noord-Nederland is die kans het grootst, wegens opklaringen in de nacht. Met een beetje geluk kan je er dan alsnog zo’n 29 per uur spotten.

Bron: Weeronline