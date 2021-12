Afgelopen nacht was het nog behoorlijk koud, waardoor het deze ochtend spekglad was op de wegen. Het KNMI heeft door de vele ongelukken in het noorden van het land code oranje afgegeven.

Stijgende temperaturen

Maandag zal het zo’n 7 tot 9 graden worden, maar dinsdag gaan we al de dubbele cijfers in. De dagen erna komt er elke dag wel een graadje bij. Op oudejaarsdag kan het zomaar 13 tot 15 graden worden. Ook ’s avonds blijft de temperatuur waarschijnlijk boven 0.

Droge jaarwisseling

Dat is niet verkeerd, want de gemiddelde temperatuur rondom de jaarwisseling is zo’n 6 graden. Vuurwerk afsteken mag niet, maar wil je toch buiten zijn rond middernacht? Goed nieuws: tot nu toe lijkt het erop dat de nacht droog zal verlopen. Maar zoals altijd een disclaimer bij het Nederlandse weerbericht: het is nog geen vrijdag, dus alles kan veranderen.

Zo help je een huisdier met vuurwerkangst:

Bron: RTL Nieuws