Van ayurveda tot zoutbaden: in déze kuuroorden kom je helemaal tot rust

Libelle samen met Franken Tourismus

In het noorden van het Duitse Beieren bevindt zich de regio Franken, een streek die bekendstaat om haar kuuroorden en badplaatsen. Gesundheitspark Franken bestaat uit 19 medicinale baden en kuuroorden, elk met een unieke touch. We zetten een aantal favorieten op een rijtje.

Kuuroord 1: Bad Berneck

Bad Berneck staat bekend om haar Kneippkuren. Deze speciale kuurmethode is ontwikkeld door Sebastian Kneipp en bestaat uit 5 pijlers: water, planten, beweging, voeding en balans. Het bekendste onderdeel van de Kneippkuur is watertrappen, waarbij je als het ware wandelt in een klein, ondiep zwembad. Bad Berneck is het enige Kneippkuuroord in de regio waar je een Kneippkuur kan volgen.

Kuuroord 2: Weißenstadt

De regio Franken heeft een gezondheidstraditie uit het Verre Oosten overgenomen: shinrin-yoku, in het Nederlands ook wel bosbaden genoemd. Dit is een Japanse traditie waarbij je behandelingen in het bos volgt. Deze vorm van therapie zou het immuunsysteem een boost geven en stress verminderen. In het Siebenquell GesundZeitResort in Weißenstadt nemen bosgezondheidstrainers hun gasten mee het bos in, waar ze onder andere workshops mindfulness geven en focussen op de zintuigen. Dichter bij de natuur kan je niet komen.

Een bosgezondheidstraining in Weißenstadt. Beeld © ILE Gesundes Fichtelgebirge/Florian Trykowski

Kuuroord 3: Bad Kissingen

Als een kuuroord op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat, dan weet je dat het bijzonder moet zijn. Bad Kissingen is uitgeroepen tot een van de ‘Great spa towns of Europe’ en staat bekend om de Indiase geneeskunst ayurveda. Binnen deze kuur wordt veel gebruikgemaakt van geneesmiddelen op basis van kruiden en mineralen. Onderdelen zijn niet alleen heilzame behandelingen als olie-opgietingen en massages, maar ook yoga en meditatie. Met experts uit het land van herkomst is Hotel Fontana de ideale plek om alles over deze kuur te leren.

Kuuroord 4: Bad Staffelstein

In het schilderachtige Bad Staffelstein ligt de Obermain Therme. Hier wordt de warmste en sterkste thermische pekel van Beieren gebruikt. Wie de hete Maa-sauna van 100 graden durft te betreden, kan daarna heerlijk afkoelen in een van de 25 binnen- en buitenzwembaden. Of neem een duik in het aansluitende meer, midden in de prachtige natuur. In deze omgeving kom je helemaal tot rust.

Kuuroord 5: Bad Windsheim

Veel kuuroorden in Franken maken gebruik van geneeskrachtige schatten uit de regio, zoals minerale bronnen en het edelgas radon. Deze gas verlicht pijn en werkt ontstekingsremmend. Het mineraal kuuroord Bad Windsheim staat bekend om het gebruik van thermale pekel, dat op 200 meter diepte uit de grond wordt gehaald. Het zoutmeer in Franken-Therme bevat zo'n hoog zoutgehalte dat je hier automatisch gaat drijven. Heerlijk om even in weg te dromen en bovendien goed voor de huid, het hart en de bloedsomloop.

Franken-Therme in Bad Windsheim. Beeld © FrankenTourismus/Bad Windsheim/Hub

Kuuroord 6: Bad Orb

In het kuuroord Bad Orb kun je terecht voor een wel heel bijzondere ervaring: hier kun je namelijk ‘baden in muziek en licht’. Het indrukwekkende kleurenspel en de rustige muziek in de thermale baden van Toskana Therme zorgen ervoor dat je lichaam helemaal ontspant. Ook kan je in dit kuuroord een gradeerwerk bezoeken. Dit is een bouwwerk dat wordt gebruikt voor zoutwinning. De zoute lucht in en rondom het gebouw zouden een positief effect hebben op de luchtwegen en de bloedtoevoer naar de longen stimuleren.

Luxe wellnesscentra

Duitsland heeft nog veel meer kuuroorden, met luxe wellnesscentra en fijne arrangementen. Benieuwd? Neem een kijkje op germany.travel/spa-en en laat je inspireren.



Gezondheidspark Franken bestaat uit meerdere bestemmingen: Bad Alexandersbad, Bad Berneck, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Bad Königshofen, Bad Mergentheim, Bad Neustadt an der Saale, Bad Orb, Bad Rodach, Bad Soden-Salmünster, Bad Staffelstein, Bad Steben, Bad Windsheim, Bischofsgrün, Heldburg – Bad Colberg, Masserberg, Treuchtlingen en Weißenstadt.



Beeld header: © KissSalis Therme Bad Kissingen