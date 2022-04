Van cupcakes tot tompoucetaart: 5 bakrecepten voor bij de paasbrunch

Libelle samen met Lidl

Deze originele paascupcakes zijn makkelijk te bereiden en daarom ook geschikt voor de beginnende bakkers onder ons. De cupcakes zelf zien er al heerlijk uit, maar ín de cupcakes zit ook nog eens een paaseitje verstopt. Een leuke en lekkere verrassing voor je gezelschap.



Bereidingstijd: 20 min + 25 min oventijd. Aantal personen: 6.

Benodigdheden: een muffinbakvorm, papieren cupcakevormpjes en een spuitzak (of een diepvrieszakje).

Ingrediënten:

230 g boter

160 g suiker

2 eieren

1 citroen (geraspt en uitgeperst)

180 g bloem

1 tl bakpoeder

90 g yoghurt

zout

paaseitjes

100 g poedersuiker

100 g roomkaas light

3 el bietensap

50 g frambozen

Favorina-snoepgoed

Zo maak je ze:

Verwarm de oven voor op 170 graden. Klop 130 gram boter en de suiker luchtig. Voeg de eieren, de citroenrasp, de bloem, het bakpoeder, de yoghurt en het zout toe en meng kort door. Bekleed een muffinbakvorm met papieren cupcakevormpjes en schep het beslag erin. Doe in elke cupcake een chocolade-eitje. Bak 25 minuten af in de oven en laat daarna afkoelen op een rooster. Klop intussen de overige boter en de poedersuiker luchtig en meng de roomkaas en het bietensap erdoor. Breng de topping op smaak met 1 el citroensap en schep in een spuitzak of in een diepvrieszakje. Spuit de topping op de cupcakes en versier met de frambozen en het Favorina-snoepgoed.

Bekijk het recept hier.

Babka is een zoet baksel dat een beetje doet denken aan suikerbrood. Door de toevoeging van chocoladepasta en kaneel is dit een lekkernij om je vingers bij af te likken, perfect voor bij de paasbrunch of een high tea. Top de babka af met vers rood fruit et voilà! Bekijk het recept hier.

Bereidingstijd: 40 min + 1,5 uur rijzen en 1 uur oventijd.

Op het eerste oog zou je misschien denken dat alleen professionele bakkers deze mooie taart kunnen maken. Maar met dit duidelijke recept kan ook jij een ster in de keuken worden. De versieringen van vers rood fruit, macarons en bloemen maken de taart af. Je vindt het recept hier.

Bereidingstijd: 2 uur + 25 min oventijd.

Staat er met Pasen een high tea op de planning? Dan mag deze citroentaart niet ontbreken - alleen al omdat-ie met zijn luxe uitstraling de show steelt. De taart heeft een heerlijke vulling van onder andere mascarpone, bosbessenjam en botercrème. Kijk hier voor het recept.

Bereidingstijd: 1 uur + 1 uur oventijd.

Tompoucetaart? Ja, klopt! We kennen de tompouce natuurlijk van de rechthoekige gebakjes, maar deze variatie is ook zeker de moeite waard. Door de toevoeging van advocaat en fruit als mango, passievrucht en nectarine, krijgt de taart een mooie oranje kleur en springt-ie eruit op de paastafel. Maak je voor Pasen al een ander baksel? Dan kun je deze taart natuurlijk ook voor Koningsdag maken. Kijk hier voor het recept.

Bereidingstijd: 40 min + 25 min oventijd en 1 uur afkoelen.

