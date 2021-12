Van de baan: voorlopig geen 2G-beleid in Nederland

Het omstreden 2G-beleid komt er voorlopig niet, laat demissionair minister Hugo de Jonge weten.

Voorlopig geen 2G-beleid

De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer: “Het kabinet constateert dat met de hoogte van de infectiedruk en de aanhoudende druk op de zorg de verwachting is dat er niet op korte termijn ruimte ontstaat om (delen van) sectoren (...) op basis van 2G te kunnen openen.”

Verschillende factoren

Hij laat ook weten dat de nieuwe omikron-variant hierin een rol speelt. Het effect van deze variant is immers nog niet duidelijk. Daarnaast schrijft de minister dat “steun op dit moment nog onvoldoende zeker is.” De Tweede Kamer bleek al eerder kritisch over dit voorstel en ook landelijk kwam er veel kritiek. De Jonge wil het 2G-beleid in januari weer ter sprake brengen.

Wat betekent dit?

Het 2G-beleid is hiermee voorlopig van de baan. Dat betekent dat het 3G-beleid blijft gelden. Dit houdt in dat je een QR-code krijgt wanneer je volledig gevaccineerd bent, in de afgelopen 24 uur negatief getest bent of wanneer je genezen bent van corona. Bij het 2G-beleid zou je alleen een QR-code krijgen als je genezen of gevaccineerd bent, niet meer wanneer je getest bent. Dit beleid zou gaan gelden in de horeca en bij evenementen zonder vaste zitplaatsen. Meer over het verschil tussen 2G en 3G lees je hier.

Bron: NOS