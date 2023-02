Van déze populaire films komen er binnenkort nog meer op Amazon Prime

Op dit moment is Embracer Group in het bezit van de filmrechten, weet AD. Warner Bros en New Line Cinema hebben echter een meerjarig contract met het Zweedse gamingbedrijf afgesloten, waardoor ze ons binnenkort van een nieuwe reeks fantasy kunnen gaan voorzien.

Andere invalshoek

Waar de films over zullen gaan? Nou, hoewel ze op dezelfde boeken gebaseerd zullen zijn als de rest van de trilogieën, worden het geen remakes van de verhalen die we al kennen. Ze krijgen een compleet andere invalshoek.

Wanneer we moeten zorgen dat de popcorn in huis is – voor een filmavondje op de bank – is nog niet bekend, want Warner Bros is op dit moment druk bezig gesprekken te voeren met potentiële filmmakers. Maar lang zal het niet duren voordat een geschikte kandidaat is gevonden, want mensen staan te popelen om hun naam aan dit project te verbinden.

Duizelingwekkende cijfers

Dat alle betrokken partijen maar al te graag de handen ineenslaan om het gedachtegoed van J. R. R. Tolkien een nóg groter podium te geven, is niet gek. Ken je de op zijn boeken geïnspireerde serie The rings of power nog? Toen die vorig jaar in première ging op Amazon Prime trok ‘ie op dag één al een indrukwekkende 25 miljoen kijkers, wat ‘m de best bekeken première ooit maakte op die streamingdienst.

De gehele LOTR-trilogie bracht wereldwijd zelfs al een duizelingwekkende drie miljard dollar op. The hobbit, dat zich wat verhaallijn betreft iets voor de originele films afspeelt, is al bijna net zo succesvol.