En niet alleen Barbie ondergaat een metamorfose, ook Ken ziet er iets anders uit dan je van hem verwacht. Van hem wordt namelijk een exemplaar gelanceerd met vitiligo, een huidaandoening die het verlies van pigmentcellen veroorzaakt.

“Enorm inspirerend”

Mattel heeft met verschillende experts samengewerkt om de Barbiepoppen zo realistisch mogelijk te maken. Zo werd de Amerikaanse oorarts Jen Richardson ingezet voor de Barbie met het gehoorapparaat. “Ik ben enorm vereerd dat ik met Barbie kon samenwerken om een accurate pop te creëren met een achter-het-oor-hoortoestel. Het is enorm inspirerend voor mijn jonge patiënten met gehoorverlies dat zij zullen kunnen spelen met een pop die op hen lijkt.”

Belangrijk voor kinderen

Ook de lichaamsbouw van de poppen is een stuk realistischer. Zo zijn sommige wat kleiner van stuk, minder gespierd of juist wat meer volslank. “Barbie gelooft heilig in de kracht van representatie. Als de meest diverse poppenlijn op de markt zijn we vastbesloten om door te gaan met het lanceren van poppen met verschillende huidskleuren, lichaamstypes en beperkingen”, aldus Lisa McKnight, hoofd van Barbie Dolls. “Kinderen hebben er nood aan om die diversiteit ook in hun spel te zien. Het moedigt hen aan om het belang van inclusiviteit te begrijpen en te omarmen.”

Meer diversiteit

Speelgoedbedrijf Mattel kondigde enkele jaren geleden voor het eerst ze voor meer diversiteit wilde gaan bij hun Barbiepoppen. Inmiddels bestaat de Barbie Fashionistas-lijn uit zo’n 176 poppen met 9 verschillende lichaamstypes, 35 huidtinten en 94 kapsels.

Mattel lanceert nieuwe collectie Barbiepoppen die inclusiviteit moet uitstralen Beeld Mattel

Bron: HLN