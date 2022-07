Van het ene extreme naar het andere: hagel en regenbuien op komst

Voor onze tuin natuurlijk wel lekker, maar als je van plan was om naar het strand te gaan, dan is het wat minder.

Oppassen geblazen

In de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg geldt zowel voor vandaag als morgen code geel. Niet alleen vanwege de hitte, maar ook vanwege onweersbuien, hagel en regenbuien. Helaas kunnen de buien in de loop van komende nacht ook nog op andere plaatsen voorkomen. Het kan dus geen kwaad om de weersvoorspelling goed in de gaten te houden als je van plan bent erop uit te gaan.

Hitte drijft langzaam weg

Hoewel de dag vandaag nog erg warm begint, is de verwachting dat de temperatuur in de loop van de dag weer wat omlaag gaat en de hitte verdreven wordt. De ramen kunnen weer open voor een lekker fris briesje. Het oosten moet nog even geduld hebben, want daar kan het overdag nog warm worden met temperaturen rond de 30 graden. In het westen is het wat aangenamer met temperaturen tussen de 23 en 24 graden.

Weersvoorspelling komende dagen

Morgen en vrijdag is het nog wat kouder met temperaturen van rond de 20 graden, maar vanaf zaterdag schiet het kwik weer omhoog en krijgen we temperaturen rond de 30 graden. Een lekker zomers vooruitzicht dus!

Met het oog op de regen zorgt deze gezellige plu in ieder geval voor toch nog een beetje vrolijkheid!

Bron: Buienradar