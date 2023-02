Van ontbijt tot diner: deze 3 recepten zijn lekker én voordelig

Libelle samen met Albert Heijn

Het liefst besparen we zoveel mogelijk op onze boodschappen, vooral in deze dure tijden. Maar dat hoeft zeker niet ten koste te gaan van de kwaliteit. Ook met laaggeprijsde producten zet je de lekkerste gerechten op tafel. Zo maak je met de Prijsfavorieten van Albert Heijn lekkere en voordelige recepten voor elk moment van de dag. Deze 3 recepten wil je een keer proberen.

Begin de dag als een baas

Start de dag gezond én goedkoop met havermout! Zo’n ontbijt bevat volop vezels, vitamine B en antioxidanten en zorgt voor een langdurig verzadigd gevoel. Je kunt er natuurlijk suiker doorheen doen, maar probeer het ook eens met banaan en peer. Voeg de banaan tegelijk met de havermout toe aan de melk. De peer kun je kort bakken met wat honing en dan als topping gebruiken. Kijk hier voor het hele recept.

Een perfecte break

Smakelijk en verantwoord lunchen kan voor een prikkie, bijvoorbeeld met deze gezonde favoriet: cottage cheese. Bestrijk er een geroosterde volkoren boterham mee en garneer met gebakken rode ui en even meegebakken spinazie. Kijk hier voor het hele recept.

Aan tafel!

Misschien denk je dat de meeste ovenschotels ware caloriebommen zijn. Maar dat geldt in elk geval niet voor deze vegetarische dish! Deze ovenschotel is een gezonde keuze en staat ook nog eens in een handomdraai op tafel. Na bereiding 20 minuutjes in de oven en klaar is Kees. Kijk hier voor het hele recept.

Goed getest

Bij Albert Heijn vind je meer dan 1800 Prijsfavorieten. Over deze toppers is het Libelle-testpanel* heel enthousiast:

AH Cranberrynotenmix Ongezouten € 2,19/200 g

Pecannoten, hazelnoten, amandelen, cashewnoten en gesuikerde cranberries zijn een heerlijke én verantwoorde mix. € 2,19/200 gPecannoten, hazelnoten, amandelen, cashewnoten en gesuikerde cranberries zijn een heerlijke én verantwoorde mix.



Oer-Hollandse wafels met roomboter en stroop, perfect bij een kop koffie of thee. AH Roomboter Stroopwafels € 2,44/ pak 12 stuksOer-Hollandse wafels met roomboter en stroop, perfect bij een kop koffie of thee.



Op een boterham, een cracker, zo van de lepel of door koekjesdeeg; pindakaas verveelt nooit. AH Pindakaas Naturel € 2,69/600 gOp een boterham, een cracker, zo van de lepel of door koekjesdeeg; pindakaas verveelt nooit.

Duimpje omhoog

Van waspoeder en keukenreiniger tot pindakaas en vegan rulstukjes: voor alle dagelijkse boodschappen is er wel een Prijsfavoriet te vinden in het schap van Albert Heijn. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Met de Prijsfavorieten zet je ook eenvoudig gezonde en voordelige maaltijden op tafel. Dat kan al voor minder dan € 2,- per persoon! Kijk hier voor de lekkerste recepten.

*N=87 Onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl (oktober 2022)