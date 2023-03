Van scholen tot buurthuizen: op 2500 plekken straks gratis menstruatieproducten

Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf - na een motie van D66 - in december ook al aan van mening te zijn dat menstruatieproducten gratis moeten worden voor mensen met een laag inkomen.

Het Armoedefonds

Het Armoedefonds gaat de komende twee jaar aan de slag om in totaal 2500 afgiftepunten voor menstruatieartikelen te realiseren. Op dit moment zijn dat er 1500. “Ons streven is dat elke gemeente straks in elk geval één uitgiftepunt heeft”, zegt Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds.

De punten komen bij maatschappelijke organisaties, zoals buurthuizen en kledingbanken, maar ook in bibliotheken. “En we gaan 600 tot 700 punten realiseren op scholen, vooral middelbare scholen. Omdat we zien dat er vanuit de scholen veel vraag is. Onder jongeren is ook veel armoede door de inflatie.”

Menstruatiearmoede

Tien procent van de vrouwen die in armoede leeft, heeft soms te weinig geld om menstruatieproducten aan te schaffen, zegt De Graaf. “Al kosten tampons maar een paar euro: als je van 40 euro per week rond moet komen, kun je het soms gewoon niet betalen.”

De gevolgen van menstruatiearmoede zijn groot. Eén van deze gevolgen is dat sommige mensen tijdens hun menstruatie niet kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten, zoals school of werk.

Extra subsidie voor menstruatieproducten

Naast geld voor menstruatieproducten stelt het kabinet ook 16 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor Stichting Voedselvangnet, voor de inkoop van voedingsmiddelen en andere zaken, zoals kleding, schoolspullen en verzorgingsproducten. Met het geld worden ook activiteiten en acties gefinancierd die kinderarmoede bestrijden.

Bron: RTL Nieuws Libresse