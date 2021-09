Van Urk naar Almere: Lumanda en Marloes weten in ‘Kopen zonder kijken’ niet wat ze zien in hun nieuwe huis

Samen met hun hondje Maddie wonen Lumanda en Marloes in een klein, schattig huisje. Té klein, als je het de twee vraagt. Dat, samen met dat Marloes weg wil van Urk, is de reden voor vertrek. Een huis vinden in Almere valt niet mee, ook niet voor Martijn en zijn team.

Meer dan een halve ton overbieden

“Almere is heel erg populair op dit moment”, vertelt makelaar Alex van Keulen. “Er wordt rustig 60.000 tot 80.000 euro overboden”, vervolgt hij. Na ruim vier maanden zoeken is het dan uiteindelijk tóch gelukt. Tijdens een online les die Lumanda aan het geven was - ze is docent Nederlands - valt Martijn plotseling binnen om haar te vertellen dat zijn team een huis voor de dames heeft gekocht.

Kil

Eenmaal aangekomen bij hun nieuwe woning, zijn de dames blij verrast met de afwerking en de ruimte die het huis heeft. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Vooral Lumanda ziet zichzelf nog niet in het huis wonen: “Het is wel erg zwart/wit allemaal. Ik mis de gezelligheid”, legt ze uit. Martijn vertelt dat de verkopers het huis juist klaar hebben gemaakt voor de verkoop: de muren vast wit gesaust, iets meer neutrale tinten. Maar de dames vinden dat juist kil en gelukkig hebben Martijn en zijn team daar een oplossing voor.

Opgelost

Na een flinke metamorfose ádemt het huis sfeer en gezelligheid. Als het koppel het opgeknapte huis ziet kijken ze hun ogen uit: “Wat gaaf! Ik weet niet wat ik moet zeggen”, zegt Lumanda vol verbazing. “Dit is echt helemaal ons”, vult Marloes aan.

Kijkers van het programma vinden er ook het hunne van:

