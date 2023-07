Van vonkje naar vuurzee: zó voorkom je een natuurbrand

Grote vuurzeeën in een bosgebied koppel je misschien niet meteen aan Nederland, toch gaan we in de toekomst veel vaker de klos zijn, meldt EenVandaag. Doordat het klimaat verandert, wordt het in ons land steeds warmer. Het gevolg: kurkdroge grond in het voorjaar en de zomer, vertelt klimaatonderzoeker Peter Siegmund van het KNMI aan EenVandaag.

Voorzichtig met vonkjes

Met name de Veluwe is brandgevaarlijk, door de droge zandgronden met naaldbomen en dennen. Fysisch geograaf Sander Veraverbeke waarschuwt mensen die graag in de natuur zijn: “Wees heel voorzichtig. Ieder vonkje kan in principe leiden tot een grote, oncontroleerbare natuurbrand.”

Onvoldoende blusmiddelen

Volgens Veraverbeke is het door de droogte goed mogelijk dat er op meerdere plekken tegelijk brand uitbreekt. Eén grote natuurbrand is nog wel te controleren, maar als dat er meer worden heeft Nederland onvoldoende brandweermannen, -wagens en blusvliegtuigen. Struin jij graag door 's lands prachtige natuurgebieden? Dan zijn deze tips voor jou:

Dit kun je doen om natuurbrand te voorkomen

1. Parkeer op de parkeerterreinen

Je auto in een berm of grasveld parkeren lijkt onschuldig, maar dat is het bij kurkdroog weer niet. Een hete uitlaat of katalysator kan namelijk zomaar gras aansteken, met brand tot gevolg. Gebruik daarom altijd de aangewezen parkeerplekken.

2. Rook niet in een natuurgebied

Sigarettenpeuken zijn één van de grootste veroorzakers van bosbranden. Tijdens droogte kan ieder vonkje uitgroeien tot een vuurzee.

3. Gooi afval in de afvalbak of gooi het thuis weg

Je staat er misschien niet bij stil, maar blikjes en glasscherven kunnen ook brand veroorzaken. Zo werkt een glazen fles als een vergrootglas: als daar de zon op schijnt, ontstaat er een brandpunt. Ook smeulend afval is een veelvoorkomende oorzaak van natuurbranden.

4. Steek alleen een vuurkorf of barbecue aan op de daarvoor bestemde vuurplaatsen

Wil je een vuurtje maken of barbecuen? Doe dit dan alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen. Hou daarnaast blusmiddelen zoals een emmer water, brandblusser of tuinslang bij de hand voor als het misgaat.

Wat moet je doen bij een natuurbrand?

Bel 112 en geef de locatie van de brand door. Daarvoor kun je je telefoon of de aanwezige aanknopingspunten zoals ANWB-paddestoelen gebruiken. Loop niet voor de brand uit en blijf uit de rook. Ga een grote natuurbrand niet zelf blussen, maar vlucht in de richting van de bebouwde kom.

Bron: Eenvandaag.nl, Brandweer Nederland