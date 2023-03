Van zoet tot hartig: met déze 5 verrassende recepten maak jij de paasbrunch compleet

Libelle samen met Lidl

De traditionele bananensplit ken je vast wel: een heerlijk dessert van gesneden banaan met ijsbolletjes, slagroom en kersen erbij. Met deze (paas)variant maak je er een zoet ontbijt van, ook perfect voor bij de brunch! De ijsbolletjes zijn vervangen door soja yoghurt met vers fruit en de sneetjes paasstol maken de maaltijd extra vullend. Is één van je tafelgenoten vegan? Alle ingrediënten zijn plantaardig, dus iedereen kan van dit recept meegenieten. Bekijk dit recept voor bananensplit met paasstol.

Bereidingstijd: 15 min.

Pistache, spinazie en frambozen: een bijzondere combinatie waar je misschien niet snel aan zou denken. En dat maakt dit recept juist zo speciaal. Probeer eens iets nieuws en pak groots uit met Pasen. Door vanille, sinaasappelrasp, frambozen en glazuur toe te voegen, krijgt de cake een lekkere, zoete smaak. Hier vind je het volledige recept voor pistachecake met spinazie.

Bereidingstijd: 25 min. + 50 min. in de oven.

Voor deze maaltijd heb je een wafelijzer nodig. Heb je al vaker zelf wafels gemaakt? Ook dan is de kans groot dat dit recept nog nieuw voor je is. Het beslag is namelijk anders dan anders: dat bestaat uit zoete aardappelpuree en een havermoutmengsel. En dat is niet het enige wat het recept een originele twist geeft! Kijk hier voor het hele recept en alle ingrediënten voor deze hartige wafels van zoete aardappel.

Bereidingstijd: 35 min.



Oortjes van marshmallows, ogen van rozijnen en neusjes van M&M's: deze schattige cupcakes zien er leuk uit op de paastafel én zijn heerlijk van smaak. In de cakejes zit ook nog een kleine verrassing van de paashaas, leuk voor de (klein)kinderen. Lees hier hoe je de konijnen-cupcakes maakt.

Bereidingstijd: 30 min.

Roze, romige tompoucen vallen eigenlijk altijd wel in de smaak. Maar deze variant is extra bijzonder, speciaal bedacht voor de paasdagen. De vrolijke gele kleur doet denken aan de lente en het dakje en de onderkant zijn gemaakt van paasstol. Met de plakjes appel, frambozen, blauwe bessen en munt geef je het gebakje een frisse smaak. Hier vind je het recept van de stol-tompouce met gele room.

Bereidingstijd: 30 min.

Luxe voor iedereen

Bij Lidl vind je alles wat je nodig hebt voor een heerlijk paasfeest, en dat voor de laagste prijs. Dit voorjaar geniet je van meer dan 350 Deluxe producten en eindeloos veel receptinspiratie voor de paasdagen. Kijk hier voor de vele paasrecepten en ga een heerlijke lente tegemoet!