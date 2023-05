Vanaf 1 juli moet je extra betalen voor plastic koffiebeker en frietbakje

Aangezien er nog altijd te veel plastic (zwerf)afval in ons milieu komt, heeft Europa een richtlijn Single Use Plastics ingevoerd. In 2024 zijn plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen in principe niet meer toegestaan, maar ook vanaf 1 juli 2023 gaat er al wat veranderen.

Verbod op gratis koffiebeker to go

Er komt een verbod op het gratis weggeven van wegwerpbekers- en verpakking. Dat betekent dat we voortaan extra geld moeten betalen voor het patatbakje bij de frietboer of de papieren koffiebeker bij de kiosk op het station. Ja, je leest het goed. Dit geldt ook voor de op het oog papieren bekers waaruit bijvoorbeeld veel koffie to go wordt gedronken. Hier zit namelijk ook een laagje plastic in. Er mag eventueel ook statiegeld gevraagd worden als je een herbruikbaar exemplaar kiest.

Dit verbod komt er niet voor niets. In Nederland gooien we iedere jaar namelijk 7 miljard (!) plastic wegwerpbekers en -bakjes weg. Dat is omgerekend 19 miljoen bekertjes of bakjes per dag.

Vier opties vanaf 1 juli 2023

Geen zin om extra te betalen? Er zijn vanaf 1 juli vier mogelijkheden voor jou én alle ondernemers:

Wegwerpverpakkingen zonder plastic of bioplastic. Denk hierbij aan kartonnen bekers, doosjes of papieren puntzakken.

Herbruikbare exemplaren, zoals drinkbekers waarvoor je statiegeld betaalt.

Een kleine toeslag voor een eenmalig te gebruiken plastic verpakking.

Je eigen koffiemok of thermosbeker die je vanuit huis meebrengt.

Wat worden de extra prijzen?

De ondernemers mogen de prijsverhoging zelf bepalen. Wel komt de overheid met een aantal richtbedragen. Zo adviseren zij 25 eurocent extra te vragen voor een eenmalige wegwerpvariant. Voor een takeawaymaaltijd (die kan bestaan uit meerdere verpakkingen) is 50 eurocent een goed bedrag. Tot slot adviseren ze voor voorverpakte groente, fruit en noten en portieverpakkingen 5 cent extra vragen. Het statiegeld kan variëren tussen 25 eurocent en 1 euro.

