Vanaf déze datum hoef je niet meer naar de GGD na een positieve zelftest

Je hoeft bij klachten zelfs niet meer naar een GGD-teststraat. Dat maakt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid duidelijk in brief aan de Tweede Kamer.

Zelftest betrouwbaar

Zelftesten wordt de norm, schrijft het kabinet in de brief. De GGD’s gaan vanaf 11 april alleen nog coronatests afnemen bij kwetsbare personen, zoals ouderen en inwoners van verpleeginstellingen. Ook hun directe omgeving kan langskomen voor test. Verder hoeft niemand na een positieve zelftest langs de GGD. Volgens de Kuipers is een zelftest betrouwbaar genoeg. Mocht je toch een test willen doen in verband met een herstelbewijs, dan kan dat gewoon.

Plannen tegen verspreiding

In de Kamerbrief staat de Langetermijnstrategie voor de aanpak van covid-19. “Het doel van de strategie is om de open samenleving te waarborgen, ook wanneer we in een ongunstig scenario terechtkomen”, klinkt het in de brief. Bij een nieuwe uitbraak van het virus wil het kabinet de samenleving zoveel mogelijk openhouden. Horeca, culturele instellingen en bedrijven moeten vanaf nu zelf plannen maken tegen een te snelle verspreiding van het virus.

Prioriteit bij onderwijs en kinderopvang

Dat betekent niet dat er geen kans meer is op een lockdown, want zodra het virus weer opleeft moeten bepaalde maatregelen simpelweg gewoon genomen worden. Maar het openhouden van het onderwijs en de kinderopvang heeft in ieder geval de hoogste prioriteit.

Het kabinet komt nog met een een zogenoemd zelfzorgadvies. Hierin staat advies voor wat je moet doen na een positieve coronatest, of als je juist negatief test maar wél klachten hebt.

Is het de eerste keer dat je een zelftest gebruikt? In onderstaande video leggen we stap voor stap uit hoe je de covid-19 zelftest uitvoert:

Bron: NOS, NU.nl