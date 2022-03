Meestal moet je vanaf mei pas echt oppassen voor de eikenprocessierups. Maar dankzij de milde winter én het warme voorjaarszonnetje van de afgelopen weken (joehoe!) moeten we dit jaar eerder alert zijn op die rotrups.

Eikenprocessierups in april of maart

Naar verwachting kruipen de eerste rupsen in april uit hun ei. Met temperaturen rond de 16 graden is het namelijk al prima toeven voor de jonge rupsen in deze tijd van het jaar. Mocht maart onverwachts tóch warmer uitpakken, dan kan het zijn dat de rupsen zich nog eerder laten zien. Als het kwik in maart nog de 25 graden aantikt, kunnen de rupsen dan al verschijnen. We hebben ineens een stuk minder zin in zomerse temperaturen...

Minder last dit jaar

Maar er is ook goed nieuws. Meestal zijn de brandharen van de rupsen pas later actief. Eind mei kun je pas echt gezondheidsklachten en jeuk krijgen. Daarbij verwacht het Kenniscentrum Eikenprocessierups dat de jeukrupsen dit jaar minder overlast dan voorheen geven. Vorig jaar zijn minder nesten geteld en minder eikenprocessievlinders uitgevlogen.

Eikenbomen

Hoe dan ook is het verstandig om op te passen rondom eikenbomen. Trek lange mouwen aan als je in het bos gaat wandelen. Ga niet op de grond zitten en blijf alert. Zie je een waarschuwingslint, een nest of een eikenboom? Pas dan op. De eikenboom herken je straks aan deze bladeren:

Wat te doen bij jeuk?

Mocht je toch last krijgen van de brandhaartjes, dan is er gelukkig iets tegen te doen:

Voorkom krabben en wrijven

Spoel de huid zo goed mogelijk af met koel/lauw water

Verwijder brandharen van de huid met plakband of kleefpleisters

Doe kleding waarin brandharen zitten uit en was de gedragen kleding op 60°C

Ernstige allergische reactie, zoals ademnood? Bel 112

Bron: Radar