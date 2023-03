Vanaf morgen kun je déze bloedstollende podcast met André van Duin luisteren

Tonny Media is bekend van podcasts als Marc-Marie & Aaf vinden wat en De Zelfspodcast en komen nu weer met een nieuw pareltje. In de podcast Koffer 23 krijg jij als luisteraar de kans om in acht afleveringen uit te zoeken welke bekende Nederlander koffer 23 heeft gestolen. Tygo Gernandt verhoort als rechercheur verschillende BN’ers die verdacht zijn, onder wie André van Duin.

Bijzonder feest

Andere verdachten zijn presentatrice Nicolette van Dam en acteur Nasrdin Dchar. Ook komiek en presentator Edson da Graça en actrice Tina de Bruin komen aan bod. Het leuke is dat de bekende Nederlanders zichzelf spelen. De setting van het verhaal, dat plaatsvindt op een feest van de Nationale Postcode Loterij in een kasteel, is wel verzonnen. In de podcast wordt duidelijk dat op het feest, waarop gastvrouw Linda de Mol 26 Miljoenenjacht-koffers presenteert, koffer nummer 23 mist.

Grote prijs te winnen

Buiten dat het natuurlijk erg leuk is om erachter te komen wie de koffer heeft gewonnen, kun je er ook nog eens een prijs mee winnen. Tijdens het luisteren kun je aanwijzingen vinden door vragen goed te beantwoorden en daarmee uiteindelijk 10.000 euro winnen.

