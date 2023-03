Vanaf morgen statiegeld op blik: hierop moet je letten

We leggen je uit waarop je moet letten en wat je beter niet kunt doen.

Doel invoering statiegeld

De invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes hing al langere tijd in de lucht. Jaarlijks zijn er zo’n 2,5 miljard blikjes in omloop, waarvan er 150 miljoen als zwerfafval in het milieu belanden. Het invoeren van statiegeld op blikjes zou dé oplossing van dit probleem moeten zijn.

Het kabinet hoopt dat in 2024 de meeste blikjes, 90 procent, bij de inleverautomaten belanden. De ingezamelde blikjes worden gerecycled tot nieuwe blikjes.

Welke blikjes wel en niet?

De blikjes die je kunt inleveren, herken je aan het statiegeldlogo dat ook op veel plastic flessen slaat. De nieuwe wet is van toepassing op blikken met een inhoud van maximaal 3 liter, voor zowel acloholhoudende als niet-alcoholhoudende dranken. Op frisdrank-, water-, melk- en bierblikjes zit vanaf nu statiegeld.

De wet is niet van toepassing op blikken waarin geen vloeistof zit of waaruit je niet rechtstreeks drinkt. Blikken met bijvoorbeeld soep, maïs, erwten en knakworsten zijn niet geschikt voor de statiegeldautomaat. Deze kun je, net zoals voorheen, bij het PMD-afval kwijt.

Grote merken als Heineken en Grolsch vinden de nieuwe wet een te grote verandering, meldt het AD. Zij hebben nog tal aan oude blikken liggen, die nu niet meer mogen worden verkocht. Tot groot ongenoegen van Recycling Netwerk Benelux, een collectief waarin onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn vertegenwoordigd, blijven zij dit de komende weken nog doen. Goed om te weten, zodat je niet onnodig met je handen vol in de supermarkt staat.

Op de juiste manier inleveren

Probeer de blikjes in de best mogelijke staat te houden na consumptie. De barcode moet nog leesbaar zijn en een deukje is geen probleem, maar voor een geplet blikje gaat het statiegeld niet op. De inleverautomaat herkent dan de barcode niet, waardoor deze geweigerd zal worden.

