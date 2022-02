Vanavond géén nieuwe aflevering van ‘Kamp van Koningsbrugge’

Kamp van Koningsbrugge maakt plaats voor een extra uitzending van het NOS Journaal.

Geen Kamp van Koningsbrugge

“In verband met de ontwikkelingen in Oekraïne is er een aangepaste programmering op NPO 1", valt er te lezen in het bericht op social media. “Het NOS Journaal zal een extra uitzending besteden aan de situatie. Hierdoor komt Kamp van Koningsbrugge te vervallen vanavond.”

Aflevering 8

Het is nog onduidelijk of kijkers van het programma de achtste aflevering, die vanavond uitgezonden zou worden, tegoed houden. “Of de aflevering naar volgende week verplaatst kan worden, kunnen we nu niet met zekerheid zeggen.” De programmamakers houden de fans op de hoogte.