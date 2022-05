Vanavond is er géén nieuwe aflevering van ‘Busje komt zo’ en wel hierom

Dat komt weer eens door voetbal en dan specifiek de strijd tussen Feyenoord en AS Roma om de UEFA Conference League.

‘Busje komt zo’

In het programma Busje komt zo trekt Paul de Leeuw samen met voice-over Hans Kesting met een grote touringcar door het land. De kijkers bepalen waar hij heen gaat, waardoor hij uiteenlopende mensen spreekt en dat levert bijzondere verhalen op. Het eerste seizoen was een groot succes, waardoor een tweede seizoen al snel volgde.

Andere zender

Dat de tweede aflevering wordt uitgesteld lijkt een beetje gek, aangezien de Conference League-finale in Tirana wordt uitgezonden op de zender Veronica, terwijl Busje komt zo elke week te zien is op NPO 1. Toch heeft omroep BNNVARA aan Showbizznetwork laten weten dat de belangrijke voetbalwedstrijd toch echt de reden is van uitstel.

Tweede aflevering ‘Busje komt zo’

Lang hoeven de fans gelukkig niet te wachten, want de tweede aflevering van het tweede seizoen Busje komt zo is aanstaande vrijdag 26 mei al te zien. Let wel even op de tijd, want ook die is anders. Je ziet de nieuwe aflevering om 22.03 uur, vlak na Tweede Hans.

Dit keer wordt Ron Fresen, politiek verslaggever bij de NOS, opgehaald voor zijn laatste werkdag. En er gaat een gezellig trio mee in de bus op weg naar een internationaal beroemd orkest. De bus rijdt vrijdag van Gilze naar Middelburg en Hilversum.

Wild in de Veluwe

In plaats van Busje komt zo kun je woensdagavond kijken naar Wild in de Veluwe. Deze natuurdocumentaire gaat dieper in op het leven van de vos, het edelhert en het wilde zwijn in de vier verschillende seizoenen. Een prachtige docu, ingesproken door André van Duin.

